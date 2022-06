Die Som­mer-Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“ macht am *Don­ners­tag, 23. Juni, um 19 Uhr* Sta­ti­on in der Pfarr­kir­che St. Oswald in Unter­stein­ach; an dem musi­ka­lisch gerahm­ten Abend steht beson­ders im Blick, wie es ist, wenn Kir­chen mit der Mode und dem Zeit­geist gehen. So wirkt der Kir­chen­raum des Unter­steinacher Got­tes­hau­ses wie eine reich deko­rier­te Bil­der­bi­bel, deren Illu­stra­tio­nen auch den jewei­li­gen Geschmack wie­der­ge­ben. Man­ches muss­te im Lauf der Zeit sei­nen Ort wech­seln: So wur­den Gemäl­de, die ver­mut­lich von Bret­tern der im 17. Jahr­hun­dert ein­ge­bau­ten ersten Empo­ren stam­men, spä­ter als Fuß­bo­den der zwei­ten Empo­re zurecht­ge­schnit­ten. Das ist nicht das ein­zi­ge Zei­chen dafür, wie in der Kir­che immer wie­der Altes zer­stört und Neu­es erschaf­fen wurde.

In sei­nem Vor­trag nimmt Hans Peetz, Pfar­rer i. R. und Mark­gra­fen­kir­chen-Ken­ner, Inter­es­sier­te mit auf Spu­ren­su­che hin­ein in die­se Mark­gra­fen­kir­che mit spät­go­ti­schem Netz­ge­wöl­be, die sogar noch die uralten Mau­ern der mit­tel­al­ter­li­chen Wehr­kir­che auf­weist. Dazu musi­zie­ren „Hei­ner Bey­er & friends“ – das sind Hei­ner Bey­er (Orgel), Rei­ner Men­ge­le (Oboe), Mar­ti­na Schu­bert (Vio­li­ne) und Wal­ter Stei­ner (Brat­sche).

Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind will­kom­men. Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Kir­chen­ge­mein­de Unter­stein­ach, der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e. V. sowie der Histo­ri­sche Ver­ein für Oberfranken.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Ver­an­stal­tun­gen der Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de