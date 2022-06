Am Diens­tag, 28. Juni 2022, ist es wie­der soweit. Der belieb­te Unter­neh­mer­treff des Land­krei­ses Forch­heim geht in die näch­ste Run­de. Und zwar von 9.00 bis 11.00 Uhr im Land­rats­amt Forch­heim – Außen­stel­le Eber­mann­stadt (Obe­res Tor 1, 91320 Eber­mann­stadt).

Der von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim ver­an­stal­te­te Unter­neh­mer­treff soll für die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus der Regi­on eine Platt­form zum akti­ven Aus­tausch sein. Als Haupt­re­fe­rent gibt Anton Schrei­ber, CEO der WIR​DU​ZEN​.DIGI​TAL GmbH aus Göß­wein­stein, einen Impuls­vor­trag zum The­ma „E‑Commerce – eine Chan­ce für alle?“.

Anschlie­ßend wird sich das in Eber­mann­stadt ansäs­si­ge Unter­neh­men Ken­na­me­tal Pro­duk­ti­ons GmbH & Co. KG vor­stel­len. Micha­el Schnei­der, Werks­lei­ter, wird sicher einen span­nen­den Ein­blick in das Unter­neh­men geben und die aktu­el­le Ent­wick­lung des Unter­neh­mens dar­stel­len. Im Anschluss kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bei einem klei­nen Imbiss in per­sön­li­chen Gesprä­chen austauschen.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und kosten­frei. Um Anmel­dung wird jedoch bis Frei­tag, 24. Juni 2022, gebe­ten per Tel. 09191 86 1021 oder per E‑Mail an wifoe@​lra-​fo.​de.