Erfolg­reich grün­den im länd­li­chen Raum

Für Grün­dungs­in­ter­es­sier­te, Grün­de­rin­nen und Grün­der sowie alle, die sich rund um die Grün­dungs­the­men infor­mie­ren und aus­tau­schen möch­ten, bie­tet der dies­jäh­ri­ge Grün­der­treff des Land­krei­ses Forch­heim die per­fek­te Plattform.

Das Tref­fen fin­det am Frei­tag, 1. Juli 2022, von 16.00 bis ca. 19.00 Uhr im grü­nen Klas­sen­zim­mer des Wild­parks Hund­s­haup­ten (Hund­s­haup­ten 62, 91349 Egloff­stein) statt. Durch den von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim ver­an­stal­te­ten Grün­der­treff soll vor allem die Anfangs­zeit nach der Grün­dung für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erleich­tert werden.

Als Exper­ten für Unter­neh­mens­kul­tur geben Mela­nie Ebert und die Lea­dership Dogs ® einen Impuls­vor­trag zum The­ma „Kom­mu­ni­ka­ti­on beginnt im Kopf“. Lena Hell­dör­fer und Katha­ri­na Kroll vom Grün­der­zen­trum Lagar­de 1 aus Bam­berg refe­rie­ren zu „Value Pro­po­si­ti­on Can­vas – Dein Lei­stungs­ver­spre­chen entwickeln“.

Anschlie­ßend wird sich noch das Forch­hei­mer Erfolgs-Start-Up Pro­Ca­re­ment GmbH vor­stel­len. Dr. Seba­sti­an Eckl, einer der bei­den Grün­der, möch­te mit sei­ner App Pro­H­erz die Lebens­qua­li­tät von Men­schen mit Herz­in­suf­fi­zi­enz stei­gern. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer dür­fen sich auf einen span­nen­den Aus­flug in die Med­Tech-Welt freuen.

Im Anschluss kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bei einem klei­nen Imbiss im Bier­gar­ten des Wild­parks in per­sön­li­chen Gesprä­chen aus­tau­schen und das Netz­werk vergrößern.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und kosten­frei. Um Anmel­dung wird jedoch bis Diens­tag, 28. Juni 2022 gebe­ten per Tel. 09191 86 1021 oder per E‑Mail an wifoe@​lra-​fo.​de.