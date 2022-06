Am Mon­tag, den 20. Juni fin­det auf dem Ver­eins­grund­stück der Gar­ten­freun­de Ker­s­bach e.V. ein Som­mer­schnitt­kurs für Obst­bäu­me statt. Refe­rent ist der lang­jäh­ri­ge Kreis­fach­be­ra­ter für Obst­bau, Herr Ernst Deutsch. Treff­punkt ist um 18 Uhr am Orts­aus­gang Rich­tung Bai­ers­dorf, gegen­über der Ein­mün­dung Wald­str. in die Bai­ers­dor­fer Straße.