Kin­der­thea­ter Cha­peau Claque: „KAT­ZE MIT HUT“ nach Simon und Desi Ruge

Am Sonn­tag, 16.10.2022, um 11 und 15 Uhr, ist das Kin­der­thea­ter Cha­peau Claque mit dem Stück „Kat­ze mit Hut“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast.

Ein wenig aus der Art geschla­gen – so sind die tie­ri­schen Schütz­lin­ge, die die Kat­ze mit Hut bei sich auf­nimmt. Ohne Erlaub­nis ihres Ver­mie­ters, des grim­mi­gen Herrn Maul­wisch, hat sie in sei­nem Haus eine Pen­si­on eröff­net, die zugleich Kin­der­heim und Asyl für Son­der­lin­ge ist. Gemein­sam wol­len die Tie­re das Haus „glück­lich woh­nen“ – da bleibt natür­lich kein Geld für die Mie­te… Ein tie­ri­sches Ver­gnü­gen der etwas ande­ren Art. Anar­chisch, wit­zig und lie­be­voll mit Ohrwurmgarantie!

ca. 60 Minu­ten, ab 4 Jahren

Büh­nen­fas­sung und Regie: Hei­di Lehnert

Spiel: Astrid Haas, Eike Ochs und Valen­tin Kärner

Büh­nen­bild und Musik: Gui­do Apel

Kostü­me: Niko­la Voit

Cho­reo­gra­fie: Lau­ra Schabacker

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter https://​kin​der​thea​ter​-bam​berg​.de – Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.



Kin­der­thea­ter Cha­peau Claque: GESCHICH­TEN VON TIGER&BÄR nach Janoschs „Oh, wie schön ist Panama“

Am Sonn­tag, 06.11.2022, um 11 und 15 Uhr, ist das Kin­der­thea­ter Cha­peau Claque mit dem Stück „Geschich­ten von Tiger&Bär“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast.

Die zwei Freun­de Tiger und Bär leben glück­lich in ihrem Haus am Fluss, alles geht sei­nen ganz nor­ma­len Gang. Doch eines Tages beim fried­li­chen Angeln, zieht Bär statt eines Fisches eine lee­re Holz­ki­ste mit der Auf­schrift „PANA­MA“ aus dem Was­ser. Er schnup­pert an der Kiste: Bana­nen! Für Bär ist Pana­ma ab sofort das Land sei­ner Träu­me. Zusam­men mit Tiger und der Tiger­en­te (natür­lich!) macht er sich auf den Weg dort­hin. Und aus so einer lan­gen Rei­se gibt es sicher auch jede Men­ge Abenteuer…

ca. 60 Minu­ten, ab 4 Jahren

Spiel und Insze­nie­rung: Eike Adler, André Fischer, Hol­ger Zessner

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter https://​kin​der​thea​ter​-bam​berg​.de – Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.