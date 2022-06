Bay­ernLB ver­leiht „För­der­pro­fi 2021“ an die Spar­kas­se Forchheim

Die Bay­ernLB hat die Spar­kas­se Forch­heim für ihr erfolg­rei­ches Enga­ge­ment bei der Ver­ga­be zins­gün­sti­ger Kre­di­te mit dem „För­der­pro­fi 2021“ aus­ge­zeich­net. Mit die­sem Preis wür­digt die Bay­ernLB jedes Jahr Spar­kas­sen in Bay­ern, die ihre Kun­den in beson­de­rem Umfang mit För­der­dar­le­hen der LfA För­der­bank Bay­ern, der Ren­ten­bank oder der KfW Ban­ken­grup­pe ver­sor­gen. Die Spar­kas­se Forch­heim erhielt die Aus­zeich­nung für das stärk­ste För­der­kre­dit­ge­schäft im Regie­rungs­be­zirk Oberfranken.

„Die Spar­kas­se Forch­heim hat ein­drucks­voll unter Beweis gestellt, wie wich­tig es ihr ist, für ihre Kun­den jeweils die opti­ma­le Finan­zie­rung zu erar­bei­ten. För­der­dar­le­hen best­mög­lich zu nut­zen, erfor­dert hohe Fach­ex­per­ti­se und Kun­den­nä­he der För­der­mit­tel­be­ra­ter“, so Gero Berg­mann, der im Vor­stand der Bay­ernLB für das Spar­kas­sen­ge­schäft ver­ant­wort­lich ist. „Wir freu­en uns sehr über die­se Aus­zeich­nung, die unser Enga­ge­ment im För­der­ge­schäft bestä­tigt“, so Harald Reinsch, Vor­stand der Spar­kas­se Forch­heim. Und Micha­el Hand­wer­ger führt fort: „Das Wis­sen um För­der­kre­di­te fin­den die Kun­den bei uns, das zeigt die­se Aus­zeich­nung. Unse­re Bera­ter wis­sen genau, wel­che För­de­run­gen in eine Finan­zie­rung ein­ge­bun­den wer­den kön­nen – sei es beim Unter­neh­mens­start, öko­lo­gi­schen Umbau oder Sonderprogrammen.“