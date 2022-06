„Oster­pa­ket der Ampel-Regie­rung ver­nach­läs­sigt tra­di­tio­nel­le, nach­hal­ti­ge Energiegewinnung“

„Was­ser­kraft­wer­ke in Bay­ern haben Tra­di­ti­on, die es zu bewah­ren gilt. Allein im Land­kreis Kulm­bach gibt es ca. 80 klei­ne Was­ser­kraft­an­la­gen – und sie erzeu­gen Strom – erneu­er­ba­re Ener­gie. Gera­de in der jet­zi­gen Zeit ist davon jede Stun­de wich­tig“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner für den Bun­des­wahl­kreis Kulm­bach, Lich­ten­fels und Bamberg-Land.

Doch nach Plä­nen der Ampel-Regie­rung sol­len Was­ser­kraft­an­la­gen nicht mehr unter­stützt wer­den. „Wir als CSU im Bun­des­tag set­zen uns des­halb dafür ein, dass die Was­ser­kraft auch in Zukunft Bestand hat und wol­len mehr Was­ser­kraft nut­zen anstatt bil­li­gend in Kauf zu neh­men, dass Was­ser­kraft zurück­ge­baut wird“, so die Abge­ord­ne­te Zeulner.

Denn Fakt sei: Bei­spiels­wei­se die Anla­ge in Schlö­men im Land­kreis Kulm­bach pro­du­zie­re Strom, um rund 220 Men­schen für ein Jahr ver­sor­gen zu kön­nen. Zudem sind Was­ser­kraft­An­la­gen grundlastfähig.

„Ich dan­ke Jür­gen Ober­hau­ser für die Füh­rung durch sei­ne Anla­ge sowie den Ver­tre­tern der Was­ser­kraft­wer­ke aus den Land­krei­sen Kulm­bach und Lich­ten­fels für den Aus­tausch. Dan­ke, dass es so enga­gier­te Men­schen in mei­ner Hei­mat gibt“, so Zeul­ner abschließend.

