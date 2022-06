„Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung“ am Lucas-Cra­nach-Cam­pus stellt sich vor

Am Diens­tag, den 28.06.2022 von 15 bis 18 Uhr, sind alle Inter­es­sier­ten des Stu­di­en­gangs Inno­va­ti­ve Gesund­heits­vor­sor­ge zum ersten Cam­pus­tag Kro­nach ein­ge­la­den. Unter dem Mot­to „STU­DIE­REN-PRO­BIE­REN“ kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher den Stu­di­en­gang ken­nen­ler­nen und hin­ter die Kulis­sen des Lucas-Cra­nach-Cam­pus Kro­nach blicken.

Der Stu­di­en­gang Inno­va­ti­ve Gesund­heits­vor­sor­ge am Cam­pus Kro­nach ist ein deutsch­land­weit ein­zig­ar­ti­ger inter­dis­zi­pli­nä­rer Stu­di­en­gang an der Schnitt­stel­le Ver­sor­gung, Tech­nik und Manage­ment im Gesund­heits- und Sozi­al­we­sen. Beim Cam­pus­tag in Kro­nach sind alle Inter­es­sier­ten dazu ein­ge­la­den erste Stu­di­en­gang­luft zu schnup­pern – egal ob Schü­le­rin­nen und Schü­ler, (Fach-) Abitu­ri­en­tin­nen und Abitu­ri­en­ten, Aus­zu­bil­den­de, Fach­kräf­te oder alle ande­ren, die sich für den Bache­lor­stu­di­en­gang inter­es­sie­ren. Neben einer aus­führ­li­chen Vor­stel­lung des Stu­di­en­gangs, erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch eine Füh­rung über den Cam­pus und durch die hoch­mo­der­nen Labore.

Außer­dem ste­hen ver­schie­de­ne Work­shops auf dem Pro­gramm. Unter ande­rem wird die For­schungs­grup­pe Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung des Insti­tuts für Infor­ma­ti­ons­sy­ste­me (iisys) mit dem Truck der Digi­ta­li­sie­rung (Tru­Di) des Pro­jekts puls­netz KI vor Ort sein. Inter­es­sier­te haben dort die Mög­lich­keit, inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien für einen gesun­den Arbeits­all­tag in der Gesund­heits- und Sozi­al­wirt­schaft ken­nen­zu­ler­nen und zu erproben.

Zudem wer­den Stu­di­en­in­ter­es­sier­te einen Ein­blick in das WohnX­Lab erhal­ten und am eige­nen Kör­per aus­pro­bie­ren kön­nen, wie sich krank­heits- aber auch alters­be­ding­te kör­per­li­che Ein­schrän­kun­gen, wie Seh- oder Hör­schä­di­gun­gen, auf den All­tag der Betrof­fe­nen auswirken.

Anmel­dung und Veranstaltungsort

Inter­es­sier­ten mel­den sich bit­te bis zum 24. Juni an unter:

https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​s​t​u​d​i​e​n​i​n​t​e​r​e​s​s​i​e​r​t​e​/​s​t​u​d​i​e​n​a​n​g​e​b​o​t​/​i​n​n​o​v​a​t​i​v​e​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​s​v​e​r​s​o​r​g​u​n​g​-​b​s​c​/​o​n​l​i​n​e​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​c​a​m​p​u​s​-​t​a​g​-​k​r​o​n​a​c​h​.​h​tml

Ver­an­stal­tungs­ort: Hoch­schu­le Hof, Lucas-Cra­nach-Cam­pus Kro­nach, Kulm­ba­cher Stra­ße 11, 96317 Kronach

Über die Hoch­schu­le Hof:

Pra­xis­ori­en­tie­rung, Inter­na­tio­na­li­sie­rung und intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen im Fokus von Leh­re und For­schung an der Hoch­schu­le Hof. Im Bereich Inter­na­tio­na­li­sie­rung legt die Hoch­schu­le einen wei­te­ren Schwer­punkt auf Indi­en, im Hin­blick auf das The­ma intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen Was­ser- und Ener­gie­ef­fi­zi­enz im Vor­der­grund. Das breit­ge­fä­cher­te und inter­dis­zi­pli­nä­re Stu­di­en­an­ge­bot reicht von Wirt­schaft bis hin zu Infor­ma­tik und Inge­nieurs­wis­sen­schaf­ten. Der Cam­pus Münch­berg bie­tet durch eng mit der Wirt­schaft ver­zahn­te Tex­til- und Design­stu­di­en­gän­ge eine in Deutsch­land ein­ma­li­ge Ausbildung.

Stu­die­ren­de mit Berufs­er­fah­rung fin­den eben­so den pas­sen­den Stu­di­en­gang an der Hoch­schu­le Hof. So bie­tet die Hof Uni­ver­si­ty Gra­dua­te School Stu­die­ren­den mit min­de­stens ein­jäh­ri­ger Berufs­er­fah­rung viel­fäl­ti­ge pra­xis­ori­en­tier­te deutsch- und eng­lisch­spra­chi­ge Master­stu­di­en­gän­ge, die in Voll- und Teil­zeit mög­lich sind. Seit 2019 wird zudem unter „Beruf-plus-Stu­di­um“ ein durch­gän­gi­ges Wei­ter­bil­dungs­kon­zept ange­bo­ten, das den aktu­el­len Anfor­de­run­gen im Digi­ta­len Wan­del gerecht wird. Die berufs­be­glei­ten­den Ange­bo­te, die groß­teils in Blen­ded Lear­ning Ein­hei­ten statt­fin­den, rei­chen vom Ein­zel­mo­dul über Zer­ti­fi­kats­lehr­gän­ge bis zum Bache­lor- und Master­stu­di­en­gang. Stu­die­ren­de mit Start­Up- oder Grün­dungs­in­ter­es­se wer­den durch das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum Einstein1 am Cam­pus der Hoch­schu­le bera­ten und gefördert.

Die ange­wand­te For­schung an der Hoch­schu­le Hof sichert die Aktua­li­tät des Wis­sens für die Leh­re und ent­wickelt nütz­li­che Lösun­gen, die in der Wirt­schaft zum Ein­satz kom­men. Durch die Ein­rich­tung von Kom­pe­tenz­zen­tren und Insti­tu­ten an der Hoch­schu­le pro­fi­tie­ren auch die hoch­frän­ki­schen Unter­neh­men. Die Schwer­punk­te der vier For­schungs­in­sti­tu­te lie­gen auf den Berei­chen Infor­ma­ti­ons­sy­ste­me, Mate­ri­al­wis­sen­schaf­ten, Was­ser- und Ener­gie­ma­nage­ment sowie Bio­po­ly­me­re. Zudem ist das Fraun­ho­fer-Anwen­dungs­zen­trum Tex­ti­le Fas­er­ke­ra­mi­ken TFK am Cam­pus Münch­berg ange­sie­delt und ent­wickelt u.a. neue Anwen­dun­gen für die Luft- und Raum­fahrt sowie für die Auto­mo­bil­in­du­strie. Das an die Hoch­schu­le Hof ange­glie­der­te Baye­risch-Indi­sche Zen­trum für Wirt­schaft und Hoch­schu­len BayIND koor­di­niert und för­dert dar­über hin­aus die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Bay­ern und Indien.