Auch am kom­men­den Wochen­en­de und dem anste­hen­den Fei­er­tag am Don­ners­tag laden die war­men Tem­pe­ra­tu­ren vie­le Gäste in die ober­frän­ki­schen Wäl­der zum Wan­dern ein. Doch durch das anhal­tend trocke­ne Wet­ter steigt die Gefahr für Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­de. Aus die­sem Grund hat die Regie­rung von Ober­fran­ken im Ein­ver­neh­men mit dem Amt für Land­wirt­schaft und For­sten Bayreuth

vom Don­ners­tag, den 16. Juni 2022,

bis Sonn­tag, 19. Juni 2022,

die Durch­füh­rung von Beob­ach­tungs­flü­gen für beson­ders gefähr­de­te Wald­ge­bie­te im gesam­ten Regie­rungs­be­zirk angeordnet.

Die Luft­ret­tungs­staf­fel Bay­ern e.V. stellt die Luft­fahr­zeu­ge und die Pilo­ten zur Ver­fü­gung. Am Don­ners­tag fliegt der „Schnel­le Ein­satz­hub­schrau­ber“. Von Frei­tag an sind die Flug­zeu­ge der Stütz­punk­te Bam­berg-Brei­ten­au und Bay­reuth-Bind­lach im Ein­satz; dann wer­den sich neben den Pilo­ten auch aus­ge­bil­de­te Luft­be­ob­ach­ter an Bord befin­den, die die Wäl­der aus der Luft auf mög­li­che Brand­ge­fah­ren hin absu­chen. Wird ein Brand fest­ge­stellt, wer­den die Feu­er­weh­ren über die Inte­grier­te Leit­stel­le alar­miert und die Ein­satz­kräf­te vom Luft­be­ob­ach­ter zur Ein­satz­stel­le gelotst.

Die Regie­rung von Ober­fran­ken appel­liert an alle Besu­cher der ober­frän­ki­schen Wäl­der, äußer­ste Vor­sicht wal­ten zu las­sen und kei­nes­falls mit offe­nem Feu­er zu han­tie­ren oder zu rau­chen. Schon ein Fun­ke oder eine weg­ge­wor­fe­ne Ziga­ret­ten­kip­pe kön­nen Gras, Nadel­streu und am Boden lie­gen­de Zwei­ge ent­zün­den und einen fol­gen­schwe­ren Brand aus­lö­sen. Zudem soll­te wegen des Brand­ri­si­kos durch hei­ße Fahr­zeug­ka­ta­ly­sa­to­ren kei­nes­falls auf leicht ent­zünd­ba­rem Unter­grund geparkt wer­den. Zwi­schen dem 1. März und dem 31. Okto­ber gilt ohne­hin ein Rauch­ver­bot im Wald.