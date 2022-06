Die Ästhe­tik der Natur – eine phi­lo­so­phi­sche Wanderung

Wie neh­men wir die Natur wahr? Ist sie ein Gegen­stand, den wir benut­zen und beherr­schen? Sind wir selbst­ver­ständ­li­cher Teil von ihr oder emp­fin­den wir sie eher als Gegen­über, das uns in beson­de­rer Wei­se berührt? Spricht die Natur gar zu uns und was sagt sie? Mit die­sen Fra­gen beschäf­tigt sich die Natur­äs­the­tik als Teil­be­reich der Phi­lo­so­phie. Was liegt näher, als mög­li­che Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen in der unmit­tel­ba­ren Begeg­nung mit der Natur selbst zu suchen und zu dis­ku­tie­ren? Alle Inter­es­sier­ten sind dar­um herz­lich zu einer klei­nen Wan­de­rung durch die Frän­ki­sche Schweiz unter dem Mot­to „Die Ästhe­tik der Natur“ eingeladen.

Sie fin­det am Sams­tag, 25. Juni 2022, statt und star­tet um 13.00 Uhr auf dem Markt­platz in Eber­mann­stadt. Treff­punkt ist am Mari­en­brun­nen. An gemein­sam erwan­der­ten mar­kan­ten Punk­ten der Umge­bung wer­den wir älte­re und neue­re natur­äs­the­ti­sche Tex­te lesen und vor dem Hin­ter­grund unse­rer eige­nen Erfah­rung der Land­schaft der Frän­ki­schen Schweiz dis­ku­tie­ren. Die Wan­de­rung dau­ert etwa 4 Stun­den, den Abschluss bil­det ein gemein­sa­mer Bier­gar­ten­be­such.

Gestal­tet wird die Tour von Stu­die­ren­den des Semi­nars „Kul­tu­rel­le Erwach­se­nen­bil­dung“ an der Ost­baye­ri­schen Tech­ni­schen Hoch­schu­le Regens­burg unter der Lei­tung von Prof. Dr. Chri­sti­an Zürner.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Um eine vor­he­ri­ge Anmel­dung bei der Tou­rist­infor­ma­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194 506–40, E‑Mail: touristinfo@​ebermannstadt.​de bis zwei Tage vor der Wan­de­rung wird gebe­ten. Treff­punkt: Mari­en­brun­nen am Marktplatz