Nach­dem vor eini­ger Zeit Livia und Nova Lowry vom 1.Shotokan Kara­te Zen­trum Forch­heim, den Sprung in den Lei­stungs­ka­der des Baye­ri­schen Kara­te Bun­des bzw. Bun­des­ka­der des Deut­schen Kara­te Ver­ban­des geschafft haben, wur­den nun vor kur­zem zwei wei­te­re Kara­te­kas der Forch­hei­mer in den Lei­stungs­ka­der des Baye­ri­schen Karate­bun­des berufen.

Lisa-Marie Dittrich 17 Jah­re und Juli­na Michel 12 Jah­re, haben in der Kate­go­rie Kata mit ihrem Trai­ner Char­ly Git­tel­bau­er eine bemer­kens­wer­te Ent­wick­lung durch­lau­fen. Aus­ge­stat­tet mit einem aus­ge­spro­che­nen Talent und enor­men Trai­nings­fleiß, konn­te man bei den Forch­hei­mern ahnen, dass der Lan­des­trai­ner ver­mut­lich bald ein Auge auf die Bei­den wer­fen wür­de. Vor drei Wochen fand dann in Forch­heim ein Sich­tungs­lehr­gang mit dem Lan­des­trai­ner Momo Abu Wahib statt. Dabei konn­ten dann Lisa-Marie und Juli­na zei­gen was in ihnen steckt. Dies war offen­bar so über­zeu­gend, dass kurz dar­auf die Nach­richt über die Beru­fung in den Bay­ern­ka­der bei den Bei­den einging.

Das 1.Shotokan Kara­te Zen­trum Forch­heim hat nun­mehr 4 Ath­le­ten in den Lei­stungs­ka­dern des Baye­ri­schen Kara­te Bun­des bzw. des Deut­schen Kara­te Verbandes.

Livia und Nova Lowry in der Kate­go­rie Kum­ite beim DKV / BKB und Lisa-Marie Dittrich und Juli­na Michel in der Kate­go­rie Kata beim BKB. Char­ly Git­tel­bau­er, der Forch­hei­mer Kata Trai­ner, hat mitt­ler­wei­le eine grö­ße­re Grup­pe an sehr talen­tier­ten Kata Kämp­fern, die für die wei­te­re Zukunft hof­fen las­sen. Die Beru­fung von Dittrich und Michel zei­gen dass er mit sei­nem Trai­ning auf dem rich­ti­gen Weg ist.