Fle­xi­web für Fortgeschrittene

Ter­min: Don­ners­tag, 7. Juli 2022, 18:00–22:00 Uhr

Ort: online

Im Zen­trum die­ser Online-Ver­an­stal­tung ste­hen die ver­schie­de­nen Vari­an­ten der Sei­ten­er­stel­lung und die Mög­lich­kei­ten und Modi­fi­ka­tio­nen beim Start­sei­ten­bau. Sei­ne Abrun­dung erfährt der Kurs durch die Anwen­dung von Kate­go­rien. Refe­rent ist Jür­gen Eckert, Inter­net-Redak­teur in der Stabs­stel­le Öffent­lich­keits­ar­beit des Erz­bi­schöf­li­chen Ordi­na­ri­ats Bamberg.

Die Teil­nah­me am Kurs ist kosten­los. Absa­gen im Zeit­raum von drei Tagen vor Kurs­be­ginn wer­den aller­dings mit einer Aus­fall­ge­bühr von 30 Euro ver­rech­net. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei Jür­gen Eckert ist erfor­der­lich unter 0951 5 02 – 15 36 oder eckert@​erzbistum-​bamberg.​de. Anmel­dun­gen über die Cari­Thek sind nicht möglich.

Aus­tausch­tref­fen: Selbst­für­sor­ge für Enga­gier­te in der Ukraine-Hilfe

Ter­min: Mon­tag, 11. Juli 2022, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr

Ort: Diö­ze­san-Cari­tas­ver­band, Obe­re König­stra­ße 4b, 96052 Bamberg

Men­schen, die sich in die­sem Bereich enga­gie­ren, erle­ben ganz beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen: Sie tref­fen trau­ma­ti­sier­te Men­schen, hören bewe­gen­de Berich­te und erle­ben Situa­tio­nen, die Gefüh­le wie Über­for­de­rung und Hilf­lo­sig­keit aus­lö­sen kön­nen. Bei die­sem Tref­fen möch­ten wir Ihnen hilf­rei­che Anre­gun­gen geben und die Mög­lich­keit bie­ten, sich mit ande­ren über Ihre Erfah­run­gen und Erleb­nis­se auszutauschen.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bis 7. Juli 2022 bei der Cari­Thek ist erfor­der­lich unter vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de oder 0951 8604 146. Bit­te nen­nen Sie Ihren Vor- und Nach­na­men, ggf. die Insti­tu­ti­on, in der Sie sich enga­gie­ren, sowie Ihre Kon­takt­da­ten (z.B. Ihre E‑Mail-Adres­se). Die Anmel­dung wird erst durch die Bestä­ti­gung der Cari­Thek gültig.

Open­Cms für Fortgeschrittene

Ter­min: Don­ners­tag, 14. Juli 2022, 18:00–22:00 Uhr

Ort: online

Open­Cms ist ein Con­tent-Manage­ment-System (CMS) für die Gestal­tung und Bear­bei­tung von Web­sei­ten. In die­sem Online-Workhop ler­nen Sie den Umgang mit der Sitemap, bau­en ver­schie­den­ste Listen und dif­fe­ren­zie­ren die Anzei­ge von Inhal­ten über Kate­go­rien und bekom­men Ein­blicke in den Start­sei­ten­bau. Refe­rent ist Jür­gen Eckert, Inter­net-Redak­teur in der Stabs­stel­le Öffent­lich­keits­ar­beit des Erz­bi­schöf­li­chen Ordi­na­ri­ats Bamberg.

Steu­ern und Finan­zen für Vereine

Ter­min: Frei­tag, 22. Juli 2022, 18:30 Uhr – 20:30 Uhr

Ort: Alte Schu­le Tra­bels­dorf, Bam­ber­ger Str. 7, 96170 Lisberg-Trabelsdorf

Ver­ei­ne sind Kör­per­schaf­ten und daher ver­pflich­tet, regel­mä­ßig Steu­er­erklä­run­gen abzu­ge­ben. Ins­be­son­de­re gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ne müs­sen dabei vie­les beach­ten, kön­nen aber auch Steu­er­vor­tei­le nut­zen. Kurt Krä­mer, Steu­er­be­ra­ter aus Hass­furth, wen­det sich in sei­nem Vor­trag ins­be­son­de­re an Vor­stän­de und Schatzmeister_​innen von Ver­ei­nen. Er infor­miert sowohl über grund­le­gen­de Vor­schrif­ten als auch über aktu­el­le Ent­wick­lun­gen. Wäh­rend des Vor­trags besteht die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stellen.

Infos zu Fort­bil­dun­gen rund ums The­ma Ehrenamt

Alle Ver­an­stal­tun­gen sind Teil der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“. In die­ser bie­tet das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek ehren­amt­lich enga­gier­ten Bürger_​innen die Mög­lich­keit, sich kosten­los fortzubilden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Fort­bil­dun­gen „rund ums The­ma Ehren­amt“ fin­den Sie unter www​.cari​thek​.de in der Rubrik „Fort­bil­dun­gen“.

Wenn Sie regel­mä­ßig per E‑Mail dar­über infor­miert wer­den möch­ten, sen­den Sie bit­te eine E‑Mail an vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de mit dem Betreff „Bit­te in den Ver­tei­ler Ver­eins­fo­rum aufnehmen“.