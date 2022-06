Selbst erfolg­reich ein Unter­neh­men füh­ren, das wol­len alle Grün­de­rin­nen und Grün­der! Doch wie gelingt das? Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg erlebt stän­dig, wie hung­rig ange­hen­de Star­tUps nach Insi­der­wis­sen sind. Des­halb hat das Team um Mar­tin Schmitz Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus dem Cobur­ger Land ein­ge­la­den, ihr Wis­sen zu tei­len. Einen Food Truck, um bei hei­ßen Tipps gro­ße Bur­ger zu bra­ten, gibt es als Beson­der­heit in der neu­en Ver­an­stal­tungs­rei­he oben drauf!

Aus Erfah­rung wird man klug, sagt schon der Volks­mund. Doch war­um soll­te man Feh­ler bege­hen, die ande­re schon ein­mal gemacht haben? „Von­ein­an­der ler­nen ist des­halb unse­re Devi­se“, so Flo­ri­an Eckardt aus der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg. Der Refe­rent für Exi­stenz­grün­dun­gen hat das neue, etwas ande­re For­mat ent­wickelt. Beim Koch­S­ul­ting bringt er eine klei­ne Grup­pe aus Grün­de­rin­nen und Grün­dern, Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und Jung­un­ter­neh­mer mit gestan­de­nen und eta­blier­ten Unter­neh­mer­ty­pen zusammen.

Das Beson­de­re dar­an: Die Koch­S­ul­ting-Ses­si­ons fin­den an ver­schie­de­nen Orten und immer bei Unter­neh­men im Wirt­schafts­raum Coburg statt – mit dabei, ist immer ein Food Truck. Der Unter­neh­mer bzw. die Unter­neh­me­rin öff­net zunächst seine/​ihre Türen, führt durch den eige­nen Betrieb und berich­tet über das jewei­li­ge Geschäft. Danach wer­den die gesam­mel­ten Ein­drücke und Fra­gen so rich­tig „ver­bra­ten“, genau­so wie die lecke­ren Bur­ger, die beim zwang­lo­sen Aus­tausch entstehen.

Im Zen­trum des Koch­S­ul­ting wer­den immer die Exi­stenz­grün­der ste­hen, die ihre Fra­gen und Pro­ble­me zum gemein­sa­men Gesprächs­the­ma machen. Wer mit­macht, kommt in der von Flo­ri­an Eckardt mode­rier­ten Run­de zwangs­läu­fig auf Tuch­füh­lung mit erfolg­rei­chen Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern aus der Regi­on. So sieht es auch Mar­tin Schmitz: „Wir haben so vie­le tol­le Unter­neh­mer­per­sön­lich­kei­ten im Cobur­ger Land, die viel erlebt und echt etwas zu erzäh­len haben.“ Der Lei­ter der Wirt­schafts­för­de­rung ist über­zeugt: „Wir wol­len mög­lichst vie­len Men­schen unse­rer Regi­on ein wenig Lust auf die eige­ne Selbst­stän­dig­keit machen. Mit der rich­ti­gen Rezep­tur und besten Zuta­ten ist die Exi­stenz­grün­dung kei­ne Hexenküche.

Der Auf­takt zur neu­en Ver­an­stal­tungs­rei­he fin­det am 22. Juni 2022 bei der Fir­ma Heu­nec in Neu­stadt bei Coburg statt. Beim ersten Ter­min wird neben der Geschäfts­füh­re­rin und enga­gier­ten Wirt­schafts­ju­nio­rin, Jose­phi­ne Drans­feld, auch der Land­rat dabei sein. „Die Grün­der von heu­te sind unse­re Unter­neh­mer von mor­gen“, so Seba­sti­an Strau­bel. Für ihn ist die erfolg­rei­che Wirt­schaft die Basis dafür, dass der Land­kreis an vie­len wei­te­ren Stel­len attrak­tiv sein kann

Koch­S­ul­ting wird im wei­te­ren Ver­lauf am 28. Juli 2022 Sta­ti­on in Seß­lach bei der Fir­ma Hoff­mann machen. Am 28. Sep­tem­ber 2022 ist der Food Truck zu Gast bei Best­Sens in Niederfüllbach.

Alle Grün­de­rin­nen und Grün­der aus der Rei­he haben zudem die Mög­lich­keit, sich auf einen der exklu­si­ven Plät­ze beim Abschlus­se­vent am 19. Okto­ber im Restau­rant Frosch­grund­see in Röden­tal zu bewer­ben. Hier wird der Koch und weit­ge­rei­ste Unter­neh­mer Han­nes Scam­mell nicht nur Tipps und Tricks zur pro­fes­sio­nel­len Essens­zu­be­rei­tung geben, son­dern auch über inno­va­ti­ves Unter­neh­mer­tum, Team­work und Erfolg in der Gastro­no­mie sprechen.

Das Koch­S­ul­ting ist ein kosten­frei­es Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Anmel­den kön­nen sich alle inter­es­sier­ten Grün­de­rin­nen und Grün­der oder sol­che, die es wer­den möch­ten, sowie Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und Jungunternehmer.

Für bereits eta­blier­te Unter­neh­men kann die Wirt­schafts­för­de­rung bereits Ter­mi­ne für das kom­men­de Jahr reser­vie­ren. Alle Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tungs­rei­he, den Ter­mi­nen sowie zur Anmel­dung gibt es bei den Ver­an­stal­tungs­hin­wei­sen in der Rubrik Neu­ig­kei­ten unter: www​.land​kreis​-coburg​.de/​w​i​r​t​s​c​h​aft