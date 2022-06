Ver­gan­ge­nen Sams­tag fan­den im ober­frän­ki­schen Weis­main die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten im Bank­drücken statt. Zehn Ath­le­ten des AC Bava­ria Forch­heim nah­men erfolg­reich teil und konn­ten sich zahl­rei­che Mei­ster­ti­tel und Podest­plät­ze sichern.

Drei Ath­le­ten des ACB gin­gen mit unter­stüt­zen­dem Equip­ment an den Start: In der Klas­se der Akti­ven bis 93 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht konn­te sich Seba­sti­an Otto mit 132,5 Kilo­gramm Han­tel­last den Titel des Baye­ri­schen Mei­sters sichern. Den Titel des Vize­mei­sters in der Alters­klas­se I bis 93 Kilo­gramm sicher­te sich Domi­nik Wich mit gedrück­ten 155 Kilo­gramm. Eben­falls in der Alters­klas­se I, aber bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht, star­te­te Nor­bert Kropf. Er konn­te 205 Kilo­gramm gül­tig in die Wer­tung ein­brin­gen und sichert sich somit den Titel des Baye­ri­schen Mei­sters sei­ner Klasse.

Die wei­te­ren Star­ter des ACB nut­zen das unter­stüt­zen­de Equip­ment nicht: Bei den Akti­ven bis 105 Kilo­gramm sicher­ten sich zwei Ath­le­ten des AC Bava­ria die Plät­ze zwei und drei: Sowohl Mar­tin Hein­le als auch Carl Gött­ler konn­ten 132,5 Kilo­gramm gül­tig in die Wer­tung brin­gen. Auf­grund sei­nes etwas höhe­ren Kör­per­ge­wichts muss­te sich Hein­le in sei­nem ersten Wett­kampf jedoch mit Platz drei zufrie­den­ge­ben, wäh­rend sich Team­kol­le­ge Gött­ler den zwei­ten Platz sichert. Eben­falls Platz zwei und drei gin­gen in der Klas­se der Akti­ven bis 120 Kilo­gramm an den AC Bava­ria: Alex­an­der Geus sichert sich mit 155 Kilo­gramm den Platz auf dem Podest. Rene Scher­tel wird mit 185 Kilo­gramm Vize­mei­ster der Klas­se. In der Alters­klas­se I bis 83 Kilo­gramm wird Peppi­no Mazzei vom ACB mit gül­ti­gen 100 Kilo­gramm Baye­ri­scher Mei­ster. Jörg Wie­mann star­te­te in der Alters­klas­se II bis 83 Kilo­gramm und sichert sich mit gedrück­ten 130 Kilo­gramm eben­falls den Titel des Baye­ri­schen Mei­sters. Eben­falls in der Alters­klas­se II, aber bis 105 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht, star­te­te Klaus Freund. Sei­ne gül­ti­gen 120 Kilo­gramm machen ihn zum Vize­mei­ster sei­ner Klasse.