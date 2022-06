Hin­wei­se auf den oder die Täter wer­den zu einer Sach­be­schä­di­gung erbe­ten. In der Nacht vom ver­gan­ge­nen Don­ners­tag zum Frei­tag wur­de an einem im Eichen­weg abge­stell­ten Pkw die Sei­ten­schei­be ein­ge­schla­gen. Der Geschä­dig­te hat­te hier­bei sei­nen schwar­zen BMW vor dem Wohn­an­we­sen geparkt und muss­te am Frei­tag­vor­mit­tag fest­stel­len, dass die lin­ke hin­te­re Schei­be zer­split­tert war. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die sach­be­ar­bei­ten­de Poli­zei­in­spek­ti­on ist unter Tel.-Nr. 0951/9129–310 für Hin­wei­se erreichbar.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Bam­ber­ger MdB Andre­as Schwarz: Bun­des­re­gie­rung sucht Kreativunternehmer*innen „Bis zum 30. Juni 2022 kön­nen sich Unternehmer*innen aus der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft wie­der für die Kul­tur- und Kreativpilot*innen Deutschland…