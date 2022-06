Tag der offe­nen Tür an der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken in Bayreuth

Kol­la­bo­ra­ti­ver Robo­ter bei der Umset­zung ver­schie­de­ner Tätigkeiten.

Zum deutsch­land­wei­ten Digi­tal­tag 2022 am Frei­tag, 24. Juni 2022, von 10:00 – 16:00 Uhr öff­net der Show­room des Schau­fen­sters Bay­reuth des Mit­tel­stand-Digi­tal Zen­trums Hand­werk an der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken sei­ne Türen für alle inter­es­sier­ten Besu­cher – nicht nur für Handwerkerinnen.

Jeder ist herz­lich ein­ge­la­den, sich die viel­fäl­ti­gen Aus­stel­lungs­ge­rä­te zu den The­men 3D-Druck, Droh­nen, AR-/VR, digi­ta­les Auf­maß und Inter­net der Din­ge (IoT) aus der Nähe anzu­se­hen und in Akti­on zu erle­ben. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Show­room G.0.4 (Ker­schen­stei­ner­stra­ße 8, 95448 Bay­reuth). Ziel ist es, die Tech­no­lo­gien einem brei­te­ren Publi­kum zugäng­lich zu machen und Inter­es­se zu wecken.

Auch Robo­ter sind kürz­lich neu ein­ge­trof­fen. Hier­zu zäh­len sowohl ein klei­ner Bil­dungs­ro­bo­ter, der für Demon­stra­ti­ons­zwecke genutzt wird, als auch ein gro­ßer kol­la­bo­ra­ti­ver Robo­ter, der in der Lage ist, gemein­sam mit Men­schen an Auf­ga­ben zu arbei­ten. Kol­la­bo­ra­ti­ve Robo­ter wer­den bereits viel­fach in der Pro­duk­ti­on eingesetzt.

Die Funk­tio­nen der Robo­ter wer­den in Work­shops prä­sen­tiert. Gemein­sam ler­nen die Teil­neh­mer, wie sich Robo­ter bewe­gen, was sie im Gegen­satz zum Men­schen kön­nen und was nicht, und pro­gram­mie­ren zusam­men klei­ne prak­ti­sche Anwen­dun­gen – etwa das Platz­ie­ren von Gegen­stän­den oder den Start von Bewe­gungs­ab­läu­fen mit­tels Farberkennung.

Die Work­shops sol­len zei­gen: Robo­ter machen Spaß und decken schon heu­te viel­fäl­ti­ge Anwen­dungs­be­rei­che ab, ob in der Frei­zeit oder in der Arbeitswelt.

Die Work­shops wer­den dyna­misch gestal­tet und an die Inter­es­sen der Teil­neh­men­den ange­passt. Es sind alle ein­ge­la­den, egal ob Kin­der und Jugend­li­che, Eltern und Erwach­se­ne, Hand­wer­ker und Unternehmer.

„Mit unse­rem Tag der offe­nen Tür geben wir einen Über­blick über die Viel­falt digi­ta­ler Lösun­gen im Hand­werk und zei­gen, wie ein­fach die Nut­zung ist. Nicht nur für Betriebs­in­ha­ber, son­dern letzt­lich für alle.“ – Oli­ver Eis­mann, Pro­jekt­lei­ter Schau­fen­ster Bayreuth

Kurz-Infos

Was: Tag der offe­nen Tür und Robo­tik-Work­shops in Bayreuth

Wo: Show­room G.0.4, Ker­schen­stei­ner­stra­ße 8, 95448 Bayreuth

Wann: Frei­tag, 24.06.2022, 10:00 bis 16:00

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es hier.

Über das Mit­tel­stand-Digi­tal Zen­trum Handwerk

Das Mit­tel­stand-Digi­tal Zen­trum Hand­werk unter­stützt Hand­werks­be­trie­be dabei, die Her­aus­for­de­run­gen der Digi­ta­li­sie­rung zu mei­stern und die Chan­cen digi­ta­ler Tech­no­lo­gien, Pro­zes­se und Geschäfts­mo­del­le für den eige­nen Betrieb zu nutzen.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://handwerkdigital.de/%C3%9Cber-uns

Das Mit­tel­stand-Digi­tal Zen­trum Hand­werk gehört zur För­der­initia­ti­ve Mit­tel­stand-Digi­tal. Mit dem Mit­tel­stand-Digi­tal Netz­werk unter­stützt das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) die Digi­ta­li­sie­rung in klei­nen und mitt­le­ren Unter­neh­men und dem Handwerk.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://​www​.mit​tel​stand​-digi​tal​.de/​M​D​/​N​a​v​i​g​a​t​i​o​n​/​D​E​/​H​o​m​e​/​h​o​m​e​.​h​tml