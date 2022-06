Recht­zei­tig zum VdK-Akti­ons­tag, der nach drei Jah­ren erst­mals wie­der statt­fin­det, konn­te auch der Umbau der VdK-Geschäfts­stel­le in der Hofer Blü­cher­stra­ße abge­schlos­sen wer­den. Ver­bun­den mit einem Tag der offe­nen Tür kön­nen sich Inter­es­sier­te in der neu gestal­te­ten Geschäfts­stel­le umse­hen und bei Bedarf ste­hen natür­lich auch die bewähr­ten Sozi­al­rechts­be­ra­ter des VdK für Aus­künf­te zur Ver­fü­gung. In die­sem Jahr hat es sich der VdK zur Auf­ga­be gemacht die häus­li­che Ange­hö­ri­gen­pfle­ge in den Fokus von Öffent­lich­keit und Poli­tik zu rücken. Men­schen, die Ange­hö­ri­ge pfle­gen oder selbst zu Hau­se gepflegt wer­den, haben weder Zeit noch Mög­lich­keit, für ihre Rech­te auf die Stra­ße zu gehen. Daher nimmt sich der VdK die­ser The­ma­tik an, damit deren Anlie­gen und For­de­run­gen trotz­dem gese­hen und erkannt wer­den – von der Öffent­lich­keit und der Politik.

Ver­an­stal­tungs­ter­min:

23. Juni 2022, 10:00 bis 15:00 Uhr

VdK-Geschäfts­stel­le, Blü­cher­stra­ße 4, 95030 Hof

Aus dem Bereich der Gesund­heits­dienst­lei­ster ist in die­sem Jahr das Unter­neh­men SANIKLICK mit von der Par­tie. Das Unter­neh­men mit Filia­len in Hof und Schleiz bie­tet beim Akti­ons­tag vor Ort kosten­lo­se Fuß­ana­ly­se und Fuß­druck­mes­sung, es stellt den Off­road-Rol­la­tor „Olym­pos“ von TOPRO vor und infor­miert über den falt­ba­ren E‑Rollstuhl „Ergo­f­lix“. Außer­dem stellt es die Ange­bots­pa­let­te sei­ner Ortho­pä­die- und REFA-Tech­nik sowie des Sto­ma­zen­trums und Home­ca­re Ser­vice in Zedt­witz vor.

Für das leib­li­che Wohl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher wird der bekann­te Hofer Wärscht­la­moo Mar­cus Traub mit sei­nen Spe­zia­li­tä­ten sor­gen und Toni Hohl­hut aus Markt­leug­ast macht mit dem Akkor­de­on wie­der ordent­lich Stimmung.

Der VdK-Kreis­ver­band Hof lädt dazu ein, sich zu infor­mie­ren und in die Gesel­lig­keit der VdK-Fami­lie einzutauchen!