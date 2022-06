Tanz­lei­te­rin Eri­ka Rich­ter lei­tet am Sonn­tag, 12. Juni wie­der einen Tanz­abend des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werks Bay­reuth an. Zu schwung­vol­len Rhyth­men aus Schott­land, Eng­land und den USA kann das Tanz­bein geschwun­gen wer­den. Dabei wer­den ame­ri­ka­ni­sche Mixer, Squa­res und Long­ways gelernt und getanzt. Zu inter­es­san­ten Tanz­cho­reo­gra­phien kön­nen Sin­gles sowie Paa­re ohne Vor­kennt­nis­se in Bewe­gung kom­men und den Tanz gemein­sam erleben.

Eine Anmel­dung bei Eri­ka Rich­ter ist vor­ab erforderlich.