„HERZ­BLUT Fri­seu­re“ sty­len das Gar­lic Land Festi­val – XXL Social Media Gewinn­spiel im Gesamt­wert von 1300 Euro

Das Gar­lic Land Festi­val rückt näher und damit auch der Start des PSD Event­som­mers! Dank des neu­en Venues am Air­port mit Food Mar­ket, Chill Out Area, Bars, Akti­ons­flä­chen und Part­ner-Akti­vie­run­gen sorgt Ver­an­stal­ter werk :b events bei den Besu­chern der vier Open-Airs für ein noch ein­drucks­vol­le­res Festi­val-Erleb­nis. Dazu tra­gen bei der Eröff­nung am Sams­tag, 25. Juni 2022, auch die „HERZ­BLUT Fri­seu­re“ aus Nürn­berg bei. Zudem läuft aktu­ell ein Social Media Gewinn­spiel im Gesamt­wert von 1300 Euro.

Die Haar-Exper­ten aus der Schot­ten­gas­se wer­den das Event-Gelän­de zum Gar­lic Land Festi­val mit einer gro­ßen Akti­ons­flä­che im authen­ti­schen „HERZ­BLUT“ Look & Feel rund um das The­ma Sty­ling & Look berei­chern. Dort kön­nen sich die Festi­val­fans fri­sie­ren, schmin­ken und sty­len las­sen und sich Festi­val-Tat­toos im Gar­lic Land & „HERZ­BLUT“ Stil ver­pas­sen lassen.

Der neue Look wird via Pola­roid-Auf­nah­me fest­ge­hal­ten und in einem Pas­se­par­tout zu einer kost­ba­ren Erin­ne­rung an den Som­mer und das Gar­lic Land Festi­val. „Wir möch­ten die Strahl­kraft des PSD Event­som­mers nut­zen und dort unse­re Sty­ling-Exper­ti­se unter Beweis stel­len und uns dar­über hin­aus als attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber prä­sen­tie­ren. Aktu­ell sind wir auf der Suche nach neu­en Mit­ar­bei­tern, ins­be­son­de­re einem Fri­seur / einer Fri­seu­rin und einem / einer Aus­zu­bil­den­den“, so Chris Wag­ner, Geschäfts­füh­rer des „HERZ­BLUT“. Das ist aber noch nicht alles!

Gar­lic Land Festi­val – Social Media Gewinn­spiel im Gesamt­wert von 1300 Euro

Seit letz­ter Woche läuft über die Social Media Kanä­le des „HERZ­BLUT“ und sei­ner Part­ner ein sagen­haf­tes Gewinn­spiel rund um das Gar­lic Land Festi­val, im Gesamt­wert von über 1300 Euro! Mit inbe­grif­fen sind ein­mal Fär­ben & Schnei­den bei „HERZ­BLUT“, ein Brunch für zwei Per­so­nen am Festi­val Tag im Zeit & Raum, zwei VIP-Tickets für den 25. Juni inkl. Sty­ling auf dem Festi­val, ein Mit­ter­nachts­s­nack im „WURST DURST“, der Ein­tritt zur After­show-Par­ty im Mach1 sowie als krö­nen­der Abschluss eine Über­nach­tung im Dop­pel­zim­mer im Pillhofer.

„Wir freu­en uns, dass immer mehr Insti­tu­tio­nen die Rele­vanz unse­rer Ver­an­stal­tun­gen erken­nen und sie als Platt­form nut­zen – sei es zu Promotion‑, Sales- oder Recruit­ment­zwecken. Durch den Mix PSD Event­som­mer, Nürn­berg Fal­cons, Lieb­lings­welt und Nürn­ber­ger Win­ter­hüt­ten, kön­nen wir Nürn­berg und die Regi­on ganz­jäh­rig bespie­len und so unse­ren Part­nern von Janu­ar bis Dezem­ber span­nen­de Akti­vie­run­gen durch emo­tio­na­le Events- & Ver­an­stal­tun­gen garan­tie­ren“, betont Juli­an Weiß von werk :b events.