Die Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be füh­ren am Diens­tag, 14. Juni 2022, Sanie­rungs­ar­bei­ten am Sand­stein unter der Non­nen­brücke durch. An dem Tag ist des­halb in der Zeit von 8 Uhr bis cir­ca 15 Uhr der Ufer­weg „Am Kanal/​Clarissenweg“ unter der Brücke gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über die Fuß­gän­ger­am­pel an der Nonnenbrücke.