Wo gibt es in Deutsch­land eine Ther­me mit direk­tem Bahn­an­schluss? Die viel­fach preis­ge­krön­te Ober­main Ther­me in Bad Staf­fel­stein kann auch in die­ser Hin­sicht Punk­te sam­meln, denn der Bahn­hof ist gera­de mal drei Minu­ten ent­fernt! Ein sel­te­ner Glücks­fall, denn so reist man völ­lig ent­spannt an, spart sich den momen­tan so teu­ren Treib­stoff und tut auch noch aktiv etwas für den Kli­ma­schutz. Bei­spiels­wei­se ab Nürn­berg erreicht man mit dem Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) Bad Staf­fel­stein in einer guten Stun­de und kann unter­wegs die Traum­land­schaft der Frän­ki­schen Schweiz bewundern.

Die gute und gün­sti­ge Anbin­dung der Ober­main Ther­me an das VGN-Gebiet ist aber nicht der ein­zi­ge Vor­teil: Auch der Preis ist heiß, vor allem ab 1. Juni, wenn das 9‑Eu­ro-Ticket in Kraft tritt. Mit den vor­über­ge­hend stark ver­gün­stig­ten Nah­ver­kehrs-Monats­kar­ten könn­te man in den Som­mer­mo­na­ten für 9 Euro theo­re­tisch sogar einen gan­zen Monat lang jeden Tag die Ther­me besu­chen! Aber damit noch nicht genug, als „Beloh­nung“ für die umwelt­freund­li­che Anrei­se bekom­men alle Gäste, die am Emp­fang eine gül­ti­ge Fahr­kar­te vor­wei­sen kön­nen, noch­mals einen Bonus von einem Euro auf den regu­lä­ren Ein­tritts­preis (nicht mit ande­ren Aktio­nen oder Rabat­ten kom­bi­nier­bar). Noch preis­wer­ter und relax­ter geht es nicht! Ein Besuch in der Ober­main Ther­me lohnt sich in den Som­mer­mo­na­ten sowie­so ganz beson­ders, denn von Juni bis August locken zahl­rei­che Spe­cials wie Grill-Events, som­mer­li­che Lounge-Musik im Frei­en oder auch die lecker-fruch­ti­gen Sie­ger-Cock­tails des Wett­be­werbs „Mix Dich berühmt“, die im monat­li­chen Wech­sel exklu­siv in der Meer­Bar und der Sau­na­Bar ange­bo­ten werden.

Mit einem VGN-Fahr­schein in der Tasche kann man auch ganz unbe­schwert einen der frisch geshak­ten Som­mer-Cock­tails schlür­fen und auf einer Lie­ge zwi­schen rascheln­den Grä­sern vor sich hin­träu­men. Denn die Heim­rei­se nach einem aus­ge­dehn­ten Ther­men­be­such gestal­tet sich ohne eige­nes Auto ganz beson­ders ent­spannt und gemüt­lich. Wei­te­re Infos: Ober­main Ther­me Bad Staf­fel­stein, Am Kur­park 1, 96231 Bad Staf­fel­stein, Tele­fon 09573/9619–0, E‑Mail: service@​obermain-​therme.​de (www​.ober​main​ther​me​.de).