Das Fahr­rad statt das Auto als Ver­kehrs­mit­tel nut­zen und so CO2 ein­spa­ren − 18 Land­kreis-Gemein­den, über 2.214 Rad­be­gei­ster­te und 201 Teams radel­ten bei der Akti­on STADT­RA­DELN 21 Tage lang gemein­sam für Kli­ma und Umwelt­schutz. Ins­ge­samt wur­den rund 517.000 Kilo­me­ter im Akti­ons­zeit­raum vom 7. bis 27. Mai gesam­melt und somit rund 80 Ton­nen CO2 ein­ge­spart. Im Ver­gleich zum Vor­jahr sind dies 14 Ton­nen und 67.000 gera­del­te Kilo­me­ter mehr. Mit die­sem Ergeb­nis liegt der Land­kreis der­zeit bay­ern­weit auf Platz fünf im Ran­king. Aller­dings haben noch nicht alle im Frei­staat ange­mel­de­ten Land­krei­se und Kom­mu­nen die Akti­on durch­ge­führt. Daher steht das Ergeb­nis noch nicht final fest. Fest steht aber: Ob Ver­ein, Betrieb, Schu­le oder Kir­chen­ge­mein­de – für jeden gera­del­ten Kilo­me­ter darf der Land­kreis eine posi­ti­ve Bilanz für eine erfolg­rei­che Akti­on zie­hen, bei der weni­ger die ein­zel­ne Lei­stung als das gemein­sa­me Ziel im Vor­der­grund stand. Stadt­rad­le­rin­nen und Stadt­rad­ler tra­ten für eine Kom­mu­ne oder auch für den gesam­ten Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt in ver­schie­de­nen Teams an.

Die Team-Sie­ger auf Landkreisebene

Bei den Teams belegt die staat­li­che Real­schu­le Her­zo­gen­au­rach mit 3.839 kg CO2-Ver­mei­dung und 24.926 Kilo­me­tern bei 175 Radeln­den den ersten Platz. Der zwei­te Platz geht an den RSC Adels­dorf mit 3.806 kg CO2-Ver­mei­dung und 24.714 Kilo­me­tern bei 44 Radeln­den und auf Platz drei lan­det der ASV Nie­dern­dorf mit 3.048 kg CO2-Ver­mei­dung und 19.795 Kilo­me­tern bei 66 Radelnden.

Her­zo­gen­au­rach, Bai­ers­dorf, Röt­ten­bach und Adels­dorf auf Gemein­de­ebe­ne an der Spitze

Spit­zen­rei­ter ist die Stadt Her­zo­gen­au­rach mit 24 Teams und 118.272 gera­del­ten Kilo­me­tern, gefolgt von Bai­ers­dorf mit 58.424 gera­del­ten Kilo­me­tern und 21 Teams, Röt­ten­bach mit 55.888 gera­del­ten Kilo­me­tern und 21 Teams sowie Adels­dorf mit 51.778 gera­del­ten Kilo­me­tern und 15 Teams.

Fina­le Ergeb­nis­se im Herbst

Die inter­na­tio­na­le Kam­pa­gne läuft noch bis Sep­tem­ber 2022, dann ste­hen die end­gül­ti­gen Sie­ger fest. Unter Berück­sich­ti­gung der Ein­woh­ner­zahl wird die Kom­mu­ne mit den mei­sten Gesamt­ki­lo­me­tern am Ende aus­ge­zeich­net. Alle Details und Ergeb­nis­se zur Akti­on im Land­kreis gibt es unter https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​e​r​l​a​n​g​e​n​-​h​o​e​c​h​s​t​adt oder in der App www​.stadt​ra​deln​.de/​app.