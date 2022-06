Pre­miè­re der HCE-Hym­ne und Ver­stei­ge­rung von Berg­kirch­weih-Son­der­tri­kots am Sonn­tag, 12. Juni 2022

„Wir sind gerü­stet für den letz­ten Block in die­ser Sai­son“, sagt Trai­ner und Sport­di­rek­tor Raul Alon­so über das Aus­wärts­spiel des HC Erlan­gen bei GWD Min­den am Don­ners­tag, 9. Juni 2022, um 19.05 Uhr sowie über die mit Span­nung erwar­te­te „Red Par­ty“, das letz­te Heim­spiel gegen die HBW Balin­gen-Weil­stet­ten in der Are­na Nürn­ber­ger Ver­si­che­rung am Sonn­tag, 12. Juni 2022, um 15.30 Uhr. Hier wird die HCE-Fans nicht nur die Pre­miè­re der HCE-Hym­ne erwar­ten, son­dern auch die Ver­stei­ge­rung der Son­der­tri­kots zur Berg­kirch­weih für einen guten Zweck.

Wei­te­re Infos zum HC Erlan­gen: https://​www​.hc​-erlan​gen​.de/