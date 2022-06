Stadt und Land­kreis Coburg sind Host Town bei den Spe­cial Olym­pics World Games, der welt­weit größ­ten inklu­si­ven Sport­ver­an­stal­tung, die näch­stes Jahr in Ber­lin statt­fin­det. Coburg emp­fängt dabei eine Dele­ga­ti­on aus Togo.

Um Impul­se zu set­zen und das The­ma des inklu­si­ven Sports zu eta­blie­ren, soll es bereits im Vor­feld Ange­bo­te und Ver­an­stal­tun­gen geben. Den Anfang macht eine Auf­takt­ver­an­stal­tung am 23. Juli in Ebers­dorf, sozu­sa­gen als offe­ner Ein­stieg. Von 10 bis 16 Uhr wer­den die Fran­ken­land-Hal­le Ebers­dorf inklu­si­ve Kegel­bahn, das Schüt­zen­haus der SG Ebers­dorf 1883 sowie die angren­zen­den Außen­sport­an­la­gen der hie­si­gen Grund- und Mit­tel­schu­le für Mit­mach-Aktio­nen in ver­schie­de­nen Sport­ar­ten zur Ver­fü­gung stehen.

Dane­ben sol­len bestehen­de inklu­si­ve Pro­jek­te und Koope­ra­tio­nen, die bereits in Stadt und Land­kreis eta­bliert sind, vor­ge­stellt wer­den. „Wir möch­ten zei­gen, wie Inklu­si­on funk­tio­nie­ren kann und den Aus­tausch unter­ein­an­der ermög­li­chen“, sagt Alex­an­dra Kem­nit­zer vom Sport­bei­rat, der haupt­säch­lich für die Orga­ni­sa­ti­on der Host-Town-Tage in der Regi­on ver­ant­wort­lich ist.

Der Fokus lie­ge dabei nicht auf der jewei­li­gen Ein­schrän­kung der Sport­le­rin­nen und Sport­ler, son­dern auf dem selbst­ver­ständ­li­chen Mit­ein­an­der. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne selbst mit den Anwe­sen­den mes­sen und auch neue Sport­ar­ten aus­pro­bie­ren oder Vor­be­hal­te und Unsi­cher­hei­ten abbauen.

Part­ner der Auf­takt­ver­an­stal­tung sind ver­schie­de­ne Sport­ver­ei­ne und Ein­rich­tun­gen der Behin­der­ten­hil­fe sowie die Gemein­de Ebers­dorf, die die Hal­le zur Ver­fü­gung stellt.

Alle Sport­ver­ei­ne, Orga­ni­sa­tio­nen und Schu­len, die sich mit einer inklu­si­ven Grup­pe an dem Pro­gramm betei­li­gen möch­ten, kön­nen sich ger­ne per E‑Mail an sport@​landkreis-​coburg.​de melden.

Stadt und Land­kreis Coburg freu­en sich auf vie­le Inter­es­sier­te, die vor­bei­kom­men und einen bun­ten Tag miterleben.