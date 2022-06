URLAUBS­GE­FÜH­LE IN DER HEI­MAT – 24. – 26. Juni | Som­mer­träu­me auf dem Graf von Faber-Castell’schen Schloss

Vom 24. – 26. Juni ist die Som­mer­träu­me-Mes­se zum zwei­ten Mal zu Gast auf dem Graf von Faber-Castell’schen Schloss in Stein. Im idyl­li­schen Schloss­park prä­sen­tie­ren aus­ge­wähl­te Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­ler Gar­ten­trends und kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten. Die Som­mer­träu­me Mes­se ist das Pen­dant zur Win­terträu­me Mes­se, die jähr­lich im Novem­ber statt­fin­det. Wäh­rend im Novem­ber der Fokus auf win­ter­li­chen Geschenk­ideen liegt, steht die Som­mer­träu­me ganz im Zei­chen von „Gar­ten und Genuss“.

Trends für den Gar­ten und kuli­na­ri­scher Hochgenuss

Auf der Som­mer­träu­me geht es um das Genie­ßen – im Erd­beer­beet, auf dem Loun­ge­sofa, am Grill und im Pool. An drei Mes­se­ta­gen kön­nen die Besucher*innen der Som­mer­träu­me Mes­se abtau­chen in eine Welt vol­ler Gar­ten­trends und Genuss­in­spi­ra­tio­nen. Neben hoch­wer­ti­gen Gar­ten­mö­beln und Deko­ra­ti­ons­ele­men­ten für den Gar­ten wer­den auch Grills, Out­door­kü­chen, Whirl­pools und Pflan­zen prä­sen­tiert. Design­pro­duk­te, köst­li­che Deli­ka­tes­sen und Acces­soires run­den das som­mer­li­che Ange­bot ab.

Live-Musik, Tastings, Work­shops und Schnit­zel­jagd für Kin­der – auch das Rah­men­pro­gramm macht die Som­mer­träu­me als Frei­luft­mes­se auf dem Faber­schloss zum Erleb­nis. Groß­zü­gi­ge Gar­ten­ideen und aktu­el­le Trends, bun­te Far­ben­spie­le der Natur und betö­ren­de Früh­lings­düf­te, Tipps von Exper­tin­nen und Exper­ten und jede Men­ge neue Ent­deckun­gen – die Som­mer­träu­me-Mes­se zeigt die Viel­falt und Beson­der­hei­ten der Gar­ten­ge­stal­tung und Sommertrends.

Stay­ca­ti­on: Urlaub im eige­nen grü­nen Paradies

Anstatt in die wei­te Fer­ne zu rei­sen ent­schei­den sich vie­le Men­schen dazu, den Urlaub im eige­nen Zuhau­se zu ver­brin­gen. Für Ent­span­nung, Gemüt­lich­keit und Genuss bedarf es kei­ner lan­gen Rei­se. Ideen und Anre­gun­gen, wie man die Urlaubs­stim­mung in den eige­nen Gar­ten holt, fin­den die Besucher*innen auf der Mes­se. Mit Son­nen­se­geln und Über­da­chun­gen wird das Wohn­zim­mer bis in den Gar­ten ver­län­gert. Gemüt­li­che Out­door-Kis­sen, sty­li­sche Loun­ge­mö­bel und hoch­wer­ti­ge Feu­er­scha­len – das Ange­bot der Aussteller*innen inspi­riert dazu, den eige­nen Gar­ten in eine Oase zu verwandeln.

Mit ver­schie­de­nen The­men­in­seln auf dem Schloss­ge­län­de wer­den die Gäste in die schön­sten Urlaubs­re­gio­nen ent­führt – Stän­de mit ita­lie­ni­scher Fein­kost, fran­zö­si­schem Nou­gat und grie­chi­schem Oli­ven­öl wer­den durch pas­sen­de Som­mer­ac­ces­soires, lan­des­ty­pi­sche Pflan­zen und authen­ti­sche Gastro­no­mie ergänzt. Für Genuss­men­schen, Wein­lieb­ha­ber und Fein­schmecker wird eine gro­ße Aus­wahl zum Pro­bie­ren, Testen und Stö­bern geboten.

Som­mer­träu­me auf dem Graf von Faber-Castell’schen Schloss vom 24. – 26. Juni

Öffnungszeiten:Freitag 14 bis 21 Uhr, Sams­tag 11 bis 21 Uhr, Sonn­tag 11 bis 18 Uhr

Ein­tritts­prei­se vor Ort:

– Tages­kar­te 10,- €

– Tages­kar­te | Kin­der 1,- €

Ein­tritts­prei­se online:

– Online-Ticket 9,- €

– Online-Ticket | Kin­der (4 bis 16 Jah­re) 1,- €

– Online-Ticket | Fami­lie (2 Erwach­se­ne + 2 Kin­der) 18,- €

– Online-Ticket | 5er Grup­pen­ticket 37,- €

Adres­se: Graf von Faber-Castell’sches Schloss, Rednitz­stra­ße 2, 90547 Stein

Kartenvorverkauf/​Informationen/​Anfahrt: www​.som​mer​trae​u​me​.net/​s​t​ein

Info­te­le­fon: +49 (0)32 221 096 857

E‑Mail: info@​sommertraeume.​net

Social Media: face​book​.com/​s​o​m​m​e​r​t​r​a​e​u​m​e​net

insta​gram​.com/​s​o​m​m​e​r​t​r​a​e​u​m​e​net