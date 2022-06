Dem Orga­ni­sa­to­ren­team um Flug­ha­fen-Geschäfts­füh­rer Ralf Kauß­ler und Rota­ry Club-Prä­si­dent Wer­ner Kropf ist für das dies­jäh­ri­ge Flug­ha­fen­fest ein wah­rer Coup gelun­gen! Durch gute Kon­tak­te sei­tens des Aero-Club Hof in die Kunst­flie­ger­sze­ne konn­te man nun für das Flug­pro­gramm am 09.07.2022 die inter­na­tio­nal renom­mier­ten und bekann­ten „Fly­ing Bulls Czech Aero­ba­tics Team“ für die Flug­show ver­pflich­ten! Die­se Ver­pflich­tung ist umso schö­ner, da das Team inter­na­tio­nal sehr gefragt ist und euro­pa­weit an Ver­an­stal­tun­gen, u. a. auf der Zelt­weg Air­show in Öster­reich oder am Formel1 Ren­nen in Zand­vo­ort (NL), teil­nimmt. Nun konn­te man die­sen abso­lu­ten Top-Act auch dank eini­ger finan­zi­el­ler Unter­stüt­zer nach Hof holen.

Das Team um Lea­der Sta­nis­lav Čej­ka und Jan Rud­zins­kij zusam­men mit den Wing­mans Miros­lav Kre­jc und Jan Tvrdik wird in Flug­zeu­gen des Typs Xtre­me Air XA42 eine Kunst­flug­show auf Welt­klas­se-Niveau ablie­fern. Sie gehö­ren damit zum gro­ßen Flug­team des Geträn­ke­her­stel­lers Red­Bull, zu der auch eini­ge histo­ri­sche Flug­zeu­ge, wie eine Dou­glas DC 6B oder eine North Ame­ri­can B25J „Mit­chell“ zählen.

Mit dem Kunst­flug­team bekannt, jedoch seit eini­ger Zeit nicht mehr auf Flug­shows aktiv, wur­de der Red Bull Air-Race Pilot Mar­tin Šonka.

„Wir freu­en uns, dass es uns gelun­gen ist eine welt­weit bekann­te Kunst­flug­staf­fel nach Hof zu holen!“, freut sich Geschäfts­füh­rer Ralf Kauß­ler. Und auch Mit­or­ga­ni­sa­tor Wer­ner Kropf ist über die Ver­pflich­tung der vier tsche­chi­schen Pilo­ten froh: „Dan­ke an alle Kon­takt­knüp­fer, Spen­der und poli­ti­schen Wür­den­trä­ger, ohne deren Ein­satz die­se Ver­pflich­tung nicht mög­lich gewe­sen wäre!“

Als High­light der Flug­show zum Flug­ha­fen­fest wer­den die vier tsche­chi­schen Star­pi­lo­ten ihre Show am Nach­mit­tag über den Hofer Him­mel zeich­nen. Der Besuch des Festes lohnt sich damit in jedem Fall!