Keim­zel­le für inno­va­ti­ve Mobilität

Kurz vor der Grund­stein­le­gung für den Clean­tech Inno­va­ti­on Park (CTIP) in Hall­stadt hat sich die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml noch­mals auf der Bau­stel­le umge­se­hen – gemein­sam mit den Betrei­ber­part­nern: Land­rat Johann Kalb, Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder, Miche­lins Revi­ta­li­sie­rungs­ma­na­ger Chri­sti­an Metz­ger und CTIP-Geschäfts­füh­rer Peter Keller.

„Die Arbei­ten kom­men sehr gut vor­an und zwar sowohl der not­wen­di­ge Abbruch des mitt­le­ren Gebäu­de­teils als auch die Nach­nut­zung der erhal­te­nen Gebäu­de. Ein Groß­teil der Büro- und Lager­flä­chen konn­te bereits ver­mie­tet wer­den, was zur Finan­zie­rung des Clean­tech Inno­va­ti­on Parks sehr wich­tig ist und vor allem Arbeits­plät­ze am Stand­ort geschaf­fen hat“, berich­te­te Geschäfts­füh­rer Keller.

Ein Leucht­turm­pro­jekt die­ser Grö­ßen­ord­nung in so kur­zer Zeit umzu­set­zen, sei eine groß­ar­ti­ge Gemein­schafts­lei­stung, beton­te Mini­ste­rin Huml. „Die Part­ner, das gan­ze Team vor Ort ist enorm enga­giert. Als Ver­tre­te­rin des Frei­staats freut mich beson­ders, dass unser Bay­ern Inno­va­tiv Mana­ger als wert­vol­ler Mit­ent­wick­ler gelobt und geschätzt wird.“ Bay­ern sei es ein wich­ti­ges Anlie­gen, die die Trans­for­ma­ti­on im Auto­mo­bil-Bereich aktiv zu unter­stüt­zen. Des­halb inve­stie­re der Frei­staat auch bis zu 20 Mil­lio­nen Euro in den Clean­tech Inno­va­ti­on Park, erklär­te Huml. „Als Land­tags­ab­ge­ord­ne­te unse­rer Regi­on Bam­berg gehört die Siche­rung zukunfts­fe­ster Arbeits­plät­ze zu mei­nen Haupt­an­lie­gen. Des­halb set­ze ich mich ger­ne wei­ter­hin dafür ein, damit die gera­de hier bei uns weit ver­brei­te­te Zulie­fe­rer-Bran­che den Wan­del erfolg­reich bewäl­ti­gen kann.“

Mit Blick auf den gro­ßen Tag der Grund­stein­le­gung sagt Miche­lins Revi­ta­li­sie­rungs­ma­na­ger Chri­sti­an Metz­ger: „Der Besuch unse­res Prä­si­den­ten Flo­rent Mene­gaux ist auch ein Zei­chen der Ver­bun­den­heit zum Stand­ort Hall­stadt. Nach 50 Jah­ren schla­gen wir gemein­sam ein neu­es Kapi­tel auf. Inno­va­ti­ons­kraft, Nach­hal­tig­keit und die Schaf­fens­kraft der Men­schen spie­len dabei die Haupt­rol­le. Mit unse­rem Enga­ge­ment für den CTIP wol­len wir lang­fri­stig die wirt­schaft­li­che Lei­stungs­fä­hig­keit der gesam­ten Regi­on stärken.“