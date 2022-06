Welt­klas­sik am Kla­vier! Pia­nist Ist­ván Laj­kó spielt Schu­mann, Schu­bert, Bar­tok, Medt­ner in der Syn­ago­ge Lich­ten­fels am Sonn­tag, 12. Juni 2022, um 17 Uhr

„Welt­klas­sik am Kla­vier – Drei Roman­zen von Schu­mann – Drei Kla­vier­stücke von Schubert!“

‚Aller guten Din­ge sind drei – lau­tet die deut­sche Rede­wen­dung, die die außer­or­dent­li­che Lage der Zahl Drei her­vor­hebt. Tat­säch­lich spielt die Drei in Mytho­lo­gie, Reli­gi­on, Lite­ra­tur, Spra­che, Kunst und dar­un­ter in der Musik immer eine wich­ti­ge Rol­le. In Mär­chen kommt die Drei­heit in Form von drei zu bestehen­den Prü­fun­gen oder drei Söh­nen und Töch­tern eben­so häu­fig vor, wobei das drit­te, jüng­ste Kind am beson­der­sten ist.

Die Drei­fal­tig­keit spielt in der Musik von Johann Seba­sti­an Bach eine wich­ti­ge Rol­le, aber wie sieht es bei aus drei Stücken bestehen­den Kla­vier­wer­ken aus? Ist tat­säch­lich das drit­te Stück in Wer­ken von Schu­mann, Schu­bert, Bar­tók oder Medt­ner am außer­ge­wöhn­lich­sten? Das wer­den Sie heu­te erfah­ren, jedoch soll­ten Sie sich bewusst sein: ohne Eins und Zwei hät­te die Drei auch kei­ne beson­de­re Lage!‘

Der unga­ri­sche Kon­zert­pia­nist Ist­ván Laj­kó ist ein erfah­re­ner Inter­pret am Kla­vier und aus­ge­zeich­ne­ter Künst­ler mit einer fas­zi­nie­ren­den Per­sön­lich­keit. Er hat sowohl sei­nen Masterabschluss‑, als auch sein Dok­to­rats­stu­di­um und das Kon­zert­ex­amen mit Aus­zeich­nung abge­schlos­sen, stu­dier­te bei Prof. Rae­kal­lio an der HMT Han­no­ver, und folg­te die­sem an die Juil­li­ard School NY. Laj­kó hat zahl­rei­che inter­na­tio­na­le Wett­be­wer­be und Prei­se gewon­nen, u.a. beim Liszt-Bar­tók Wett­be­werb Buda­pest. Er kon­zer­tiert in ganz Euro­pa, Chi­na und den USA und hat meh­re­re von Kri­ti­kern hoch gelob­te CDs ver­öf­fent­licht. Für sei­ne Welt­er­stein­spie­lung der Faust-Sym­pho­nie, bear­bei­tet für Kla­vier von Carl Tau­sig, erhielt er gro­ße Aner­ken­nung und meh­re­re Aus­zeich­nun­gen. Ist­ván Laj­kó gibt sein Kön­nen und Wis­sen zur­zeit an Hoch­schu­len in Ber­lin, Buda­pest und Wei­mar wei­ter, in 2022 wur­de er zum Rit­ter der uni­ver­sel­len Kul­tur geschlagen.

Alle Infos im Überblick

Kon­zert­ter­min: Sonn­tag, 12. Juni 2022, um 17:00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Syn­ago­ge Lich­ten­fels (Juden­gas­se 12, 96215 Lich­ten­fels)

Ein­tritts­prei­se: 30.00€ (regu­lär), 15.00€ (Stu­den­ten), für Jugend­li­che bis 18 Jah­ren ist der Ein­tritt frei.

Reser­vie­run­gen per E‑Mail an info@​weltklassik.​de oder tele­fo­nisch unter 0151 125 855 27.

Eine FFP2-Mas­ke ist bit­te mitzubringen.

Das Pro­gramm

Robert Schu­mann (1810 – 1856) Drei Roman­zen op. 28 1. Sehr mar­kiert, 2. Ein­fach, 3. Sehr markiert

Franz Schu­bert (1797 – 1828) Drei Kla­vier­stücke D 946 1. es-Moll – Alle­gro assai, 2. Es-Dur – Alle­gret­to, 3. C‑Dur – Allegro

- Pau­se -

Béla Bar­tók (1881 – 1945) 3 Bur­les­ken op. 8c

Niko­laj Medt­ner (1879 – 1951) Sona­te-Bal­la­de op. 27 1. Alle­gret­to, 2. Intro­du­zio­ne, 3. Finale

Bit­te infor­mie­ren Sie sich unbe­dingt kurz­fri­stig über mög­li­che Pro­gramm­än­de­run­gen auf http://​welt​klas​sik​.de.