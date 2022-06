Frei­zeit­spaß mit dem Fami­li­en­pass – jetzt noch Rabat­te für die Pfingst- und Som­mer­fe­ri­en sichern!

Mit dem Fami­li­en­pass „Däum­ling“ von Stadt und Land­kreis Bam­berg bekom­men Fami­li­en Aus­flug­s­tipps an die Hand und spa­ren dabei mit den attrak­ti­ven Ermä­ßi­gungs- und Nut­zungs­cou­pons noch bares Geld.

Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie ist der „Däum­ling“ im letz­ten Jahr lei­der ver­spä­tet erschie­nen, dafür ist die aktu­el­le 13. Aus­ga­be aber noch bis zum Ende der Som­mer­fe­ri­en am 12. Sep­tem­ber gül­tig. Der Fami­li­en­pass ent­hält zahl­rei­che Ange­bo­te, die vor allem jetzt in den Som­mer­mo­na­ten genutzt wer­den kön­nen. Vom kosten­frei­en Frei­ba­d­ein­tritt bis hin zum ver­gün­stig­ten Mini­golf-Fami­li­en­du­ell oder Klet­ter­aben­teu­ern in luf­ti­ger Höhe – die Ange­bo­te aus den Berei­chen „Sport & Frei­zeit“, „Sehens­wer­tes“, „Erleb­nis & Spiel“, „Kul­tur, Musik & Bil­dung“ und „Kino & Thea­ter“ bedeu­ten Span­nung und Ent­span­nung bei jeder Wet­ter­la­ge und für jede Altersklasse.

Der Fami­li­en­pass kostet 5 Euro und ist u.a. online sowie im Rat­haus am ZOB, den Rat­häu­sern der Gemein­den und im Land­rats­amt Bam­berg erhält­lich. Den Online­shop, wei­te­re Ver­kaufs­stel­len sowie alle Infor­ma­tio­nen rund um den „Däum­ling“ fin­den Sie online unter www​.dae​um​ling​-bam​berg​.de