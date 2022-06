Ausstellung auf der Giechburg in Scheßlitz

Jah­res­aus­stel­lung der Künst­ler­ver­ei­ni­gung „Form und Far­be“ vom 12. Juni bis 17. Juli auf der Giechburg

„Regio­na­le 22“ – Unter die­sem Mot­to steht in die­sem Jahr die Aus­stel­lung der Künst­ler­ver­ei­ni­gung Form und Far­be e. V., die vom 12. Juni bis 17. Juli auf der Giech­burg in Scheß­litz stattfindet.

32 Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus ganz Fran­ken zei­gen, was die Regi­on in künst­le­ri­scher Hin­sicht zu bie­ten hat. Dabei ist das Kunst­spek­trum breit gefä­chert. Es reicht von Male­rei, Gra­phik und Aqua­rell bis hin zu Bild­haue­rei, Objekt­kunst und Instal­la­ti­on. In die­sem Jahr wie­der zu sehen: wun­der­schö­ne Glas­kunst von Hei­drun Krec, die die Künst­le­rin häu­fig aus Gebrauchs- und Alt­glas herstellt.

So viel­fäl­tig die Tech­ni­ken, so auch die The­men: Da fin­det sich die Aus­ein­an­der­set­zung mit der Geschich­te und Kul­tur Fran­kens, mit reli­giö­sen Aspek­ten, aber auch schlicht die bild­haf­te Dar­stel­lung als Künst­le­rin hier in Fran­ken gebo­ren oder sess­haft gewor­den zu sein. Letz­te­res brin­gen die Bil­der mit dem Titel „Lebens­fä­den“ von Maren Ibe zum Ausdruck.

Die offi­zi­el­le Ver­nis­sa­ge fin­det am Sonn­tag, 19. Juni 2022, 14:00 Uhr auf der Giech­burg statt. Die Aus­stel­lung ist vom 12. Juni bis 17. Juli, jeweils Sams­tag, Sonn­tag und Fei­er­tag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.