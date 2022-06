„Wir sind der Natur­park Stei­ger­wald“ – unter die­sem Mot­to lädt der Natur­park Stei­ger­wald zusam­men mit Ver­ei­nen, Gemein­den und Part­nern am Sonn­tag, 19. Juni 2022, zum Natur­park-Tag ein. Im gan­zen Natur­park­ge­biet fin­den Füh­run­gen, Wan­de­run­gen, Rad­tou­ren und Natur­er­leb­nis­ver­an­stal­tun­gen statt und zei­gen die vie­len Facet­ten des Steigerwalds.

Der Natur­park Stei­ger­wald steht für eine abwechs­lungs­rei­che und viel­fäl­ti­ge Kul­tur- und Natur­land­schaft. Ob tie­fe Buchen­wäl­der, son­nig-war­me Wein­hän­ge oder sanf­te Hügel­land­schaf­ten: Die Viel­falt an Land­schaf­ten und Lebens­räu­men macht die Beson­der­heit des Stei­ger­walds aus und so bedeu­tet der Natur­park Stei­ger­wald für jeden etwas anderes.

Um die­se Viel­falt für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Natur­parks erleb­bar zu machen, laden Ver­bän­de, Part­ner und der Natur­park­ver­ein am „Natur­park-Tag“ am 19. Juni 2022 zu vie­len Mitt­mach­ak­tio­nen ein. Ange­bo­ten wer­den quer durch den Stei­ger­wald zum Bei­spiel eine Pil­ger­wan­de­rung auf den gro­ßen Knetz­berg, eine Füh­rung in den Spi­tal­grund bei Michel­au i.Stgw., ein Besuch im Kräu­ter­gar­ten, Vesten­bergs­greuth, eine Rad­tour durch das Drei-Fran­ken-Eck, Besich­ti­gung der Burg­rui­ne Schar­fen­eck in Ober­schein­feld oder ein Füh­rung in Hüt­ten­heim, bei der Kräu­ter auf Wein tref­fen. Auch die Natur­park-Ran­ger sind mit dabei und bie­ten einen Spa­zier­gang auf dem Natur­er­leb­nis­weg durch den struk­tur- und arten­rei­chen Mit­tel­wald bei Ipho­fen an.

Die Stär­kung der regio­na­len Iden­ti­tät stellt neben dem Natur- und Arten­schutz und natur­park­be­zo­ge­ner Bil­dungs­ar­beit einen wich­ti­gen Auf­ga­ben­be­reich der deut­schen Natur­par­ke dar. Mit dem Natur­park-Tag bie­tet der Natur­park­ver­ein Ver­bän­den, Insti­tu­tio­nen und Part­nern im Stei­ger­wald eine wei­te­re Platt­form, über die kul­tur- und natur­be­zo­ge­ne The­men rund um den Natur­park Bewoh­nern wie Besu­chern näher­ge­bracht wer­den können.

Für einen Groß­teil der Ver­an­stal­tun­gen ist eine Anmel­dung beim jewei­li­gen Anbie­ter erfor­der­lich. Eine Über­sicht über alle Ange­bo­te am Natur­park-Tag sowie Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung fin­den Sie unter www​.stei​ger​wald​-natur​park​.de/​n​a​t​u​r​p​a​r​k​tag.

Ver­an­stal­tun­gen am Natur­park-Tag (PDF, 410KB)