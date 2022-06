Mei­ler­fest mit Moorführung

Unter der Lei­tung von Paul Mel­cher wird das Mei­ler­fest in Selb/​Häuselloh besucht. All­jähr­lich wird in Selb an der Häu­sel­lo­he durch den ört­li­chen Ver­ein ein Koh­len­mei­ler errich­tet. Der Ver­ein will den Besu­chern die tra­di­tio­nel­le Köh­lerei im Fich­tel­ge­bir­ge nahe brin­gen. Nach der Mei­ler­öff­nung wird die erst­klas­si­ge Holz­koh­le zum Kauf angeboten.

Im Anschluss dar­an wird das ehe­ma­li­ge in der Nähe lie­gen­de Torf­moor besich­tigt. Der dama­li­ge För­ster hat das Moor rekul­ti­viert und führt die Besu­cher durch das Moor.

Ganz­tä­gig besteht die Mög­lich­keit zur Stär­kung mit Gerich­ten und Geträn­ken vor Ort.

Teil­nah­me nur nach Anmel­dung bei Paul Mel­cher Tele­fon 0921/21592, E‑Mail upmelcher@​kabelmail.​de

Abfahrt um 9.00 Uhr Park­platz Volks­fest­platz Bayreuth