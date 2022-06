Vor­stel­lung der Loka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie (LES) 2023–2027

In den ver­gan­ge­nen Mona­ten hat die Loka­le Akti­ons­grup­pe (LAG) Regi­on Bam­berg e. V. gemein­sam mit vie­len enga­gier­ten Bür­ge­rIn­nen und Part­ner die „Loka­le Ent­wick­lungs­stra­te­gie“ (LES) für den Zeit­raum 2023 bis 2027 für die Regi­on Bam­berg ent­wor­fen. Mit der LES wird sich der Ver­ein um die erneu­te Aner­ken­nung als LAG bewer­ben. Wenn die Bewer­bung erfolg­reich ist, wer­den erneut LEA­DER-För­der­mit­tel für die Regi­on bereit­ge­stellt und es kön­nen auch zukünf­tig inno­va­ti­ve Pro­jek­te von die­ser För­de­rung pro­fi­tie­ren. LEA­DER ist ein seit 1991 bestehen­des För­der­pro­gramm der Euro­päi­schen Uni­on, ange­sie­delt im Euro­päi­schen Land­wirt­schafts­fonds für die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums (ELER). Kern­ele­ment des Pro­gramms ist ein bür­ger­ori­en­tier­ter Ansatz unter dem Mot­to: „Bür­ger gestal­ten ihre Hei­mat“. Die­ser Ansatz soll vor Ort durch die jewei­li­gen Loka­len Akti­ons­grup­pen (LAGn) – in die­sem Fall durch die LAG Regi­on Bam­berg e.V. – umge­setzt werden

Vor der Abga­be der Bewer­bungs­un­ter­la­gen zur Aner­ken­nung als LEA­DER-Regi­on Mit­te Juli ste­hen noch zwei wich­ti­ge Schrit­te an: Die Öffent­lich­keit soll über die erar­bei­te­ten Inhal­te der LES infor­miert wer­den und die Mit­glie­der­ver­samm­lung muss die LES beschließen.

Daher lädt Vor­sit­zen­der Johann Kalb alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sehr herz­lich ein zur Abschluss­ver­an­stal­tung „Vor­stel­lung der Loka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie (LES) 2023–2027“, die am Mitt­woch, den 22. Juni 2022 um 15.30 Uhr in der Braue­rei­gast­stät­te „Main­lust“ in der

Haupt­stra­ße 9 in Viereth-Trun­stadt statt­fin­den wird. Geträn­ke wer­den allen Gästen gestellt. Im Anschluss an die LES-Abschluss­ver­an­stal­tung fin­det für die Ver­eins­mit­glie­der der LAG Regi­on Bam­berg e.V. die 16. Mit­glie­der­ver­samm­lung statt.

Inter­es­sen­ten kön­nen sich bis Frei­tag, den 17. Juni 2022 per E‑Mail (leader@​lra-​ba.​bayern.​de) oder per Tele­fon (Tel. 0951 / 85–450 oder – 452) beim LAG-Manage­ment für die Abschluss­ver­an­stal­tung anmelden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur LAG Regi­on Bam­berg e. V. und zu För­der­mög­lich­kei­ten durch LEA­DER fin­den Sie unter www​.regi​on​bam​berg​.de.