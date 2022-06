In den kom­men­den Jah­ren soll in Hall­stadt auf dem ehe­ma­li­gen Miche­lin­ge­län­de ein Ort für Inno­va­ti­on im Bereich sau­be­rer Tech­no­lo­gien ent­ste­hen. Eine Grup­pe grü­ner Politiker:innen hat anläss­lich der Grund­stein­le­gung des Clean­tech Inno­va­ti­on Park ein Impuls­pa­pier vor­ge­stellt, um das Pro­jekt zum grü­nen Think Tank für die klei­ne­ren und mitt­le­ren Unter­neh­men in der Tans­for­ma­ti­ons­re­gi­on Ober­fran­ken zu machen. Das Papier wur­de gemein­sam ver­fasst von der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Lisa Badum, der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ursu­la Sowa, den Kreis­rä­ten Bernd Fricke und Tho­mas Ochs, sowie den Stadträt:innen Vere­na Luche (Hall­stadt) und Wolf­gang Gra­der (Bam­berg).

Lisa Badum erklärt die Idee hin­ter dem Papier: „Die Welt dreht sich und Ober­fran­ken mit ihr. Wir müs­sen am Ball blei­ben und unse­ren Indu­strie­stand­ort zukunfts­fä­hig auf­stel­len. Mit unse­rem Papier möch­ten wir einen Impuls dafür geben, dass die Poten­zia­le des Clean­tech Inno­va­ti­on Parks für Hall­stadt und als Leucht­turm für die gan­ze Trans­for­ma­ti­ons­re­gi­on voll aus­ge­schöpft werden.“

Die Betei­lig­ten sehen im Clean Tech Inno­va­ti­on Park die gro­ße Chan­ce, gute Jobs in der Regi­on zu sichern. Dafür muss aus ihrer Sicht gezielt auf kli­ma­freund­li­che Tech­no­lo­gien gesetzt und Ober­fran­ken zur moder­nen Mobi­li­täts­re­gi­on wei­ter­ent­wickelt wer­den. Sie wol­len sich dar­um auf allen poli­ti­schen Ebe­nen dafür ein­set­zen, dass vor allem die für die Trans­for­ma­ti­ons­re­gi­on Bam­berg so prä­gen­den klei­ne­ren und mitt­le­ren Unter­neh­men (KMU) vom Clean­tech Inno­va­ti­on Park profitieren.

Der Vor­sit­zen­de der grü­nen Kreis­tags­frak­ti­on, Bernd Fricke, betont: „Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park muss ein star­ker Motor und Ideen­ge­ber für die Regi­on und ins­be­son­de­re für die vie­len klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men sein, die bis­her für die Auto­in­du­strie tätig waren. Dafür müs­sen die vier Schwer­punk­te sau­be­re Ener­gie, res­sour­cen­ef­fi­zi­en­te Pro­duk­ti­on, Künst­li­che Intel­li­genz und lebens­lan­ges Ler­nen Hand in Hand greifen.“

Im Jahr 2021 hat­te die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim (WiR) mit Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums eine Stu­die zur Diver­si­fi­zie­rung der loka­len Auto­in­du­strie und den Poten­tia­len der KMU in Auf­trag gegeben.

Der grü­ne Kreis­rat Tho­mas Ochs erklärt in die­sem Zusam­men­hang: „Bereits vor der Ver­öf­fent­li­chung ist klar, dass gera­de die klei­nen und mitt­le­ren Unter­neh­men ins­be­son­de­re bei der Pro­dukt­ent­wick­lung und der Erschlie­ßung der För­der­land­schaft drin­gend Unter­stüt­zung benö­ti­gen. Sie haben zudem häu­fig kei­ne eige­nen Res­sour­cen für Grund­la­gen­for­schung im Hoch­tech­no­lo­gie­be­reich. Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park muss dar­um eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le für die Ver­net­zung mit den Hoch­schu­len, für Inno­va­ti­ons­part­ner­schaf­ten, aber auch für Neu­grün­dun­gen von Fir­men sein. Zusam­men mit den Grün­der­zen­tren IGZ und DGZ kann so in unse­rer Regi­on eine gute Basis für die Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft entstehen.“

Einen wei­te­ren Schwer­punkt legt das Papier auf die Ent­wick­lung des Miche­lin­ge­län­des als wich­ti­gen Teil von Hall­stadt. Damit die Men­schen in Hall­stadt ihre Ideen ein­brin­gen kön­nen, möch­ten die Grü­nen zum Bei­spiel eine trans­pa­ren­te und zeit­na­he Bür­ger­be­tei­li­gung mit öffent­li­chen Informationsveranstaltungen.

Die Vor­sit­zen­de der grü­nen Stadt­rats­frak­ti­on in Hall­stadt, Vere­na Luche, unter­streicht: „Unse­re Stadt braucht Inno­va­ti­on auch in Sachen Lebens­qua­li­tät. Dafür müs­sen jetzt die Vor­aus­set­zun­gen geschaf­fen wer­den. Ich weiß aus vie­len Gesprä­chen, dass die Men­schen hier in Hall­stadt gute Rad­ver­bin­dun­gen wol­len. Ein Fahr­rad­weg über das neu­ge­stal­te­te Gelän­de wäre mög­lich und auch sonst brau­chen wir einen offe­nen Ort, der ein ech­ter Teil unse­rer Stadt ist. Dafür müs­sen die Zäu­ne weg.“

Das Impuls­pa­pier ent­hält des­halb die For­de­rung der Hall­stadter Stadt­rats­frak­ti­on nach Auf­stel­lung eines Bebau­ungs­plans, der ins­be­son­de­re die Aspek­te einer maxi­ma­len Begrü­nung des Gelän­des, Ent­wick­lung von moder­nem und ideen­rei­chem Wohn­raum sowie alter­na­ti­ver Mobi­li­tät in den Mit­tel­punkt stellt.

Ursu­la Sowa, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und bau­po­li­ti­sche Spre­che­rin der grü­nen Land­tags­frak­ti­on, ergänzt opti­mi­stisch: „Das Pro­jekt in Hall­stadt kann die vol­le Band­brei­te von Clean Inno­va­ti­on zei­gen. Das muss sich auch durch öko­lo­gi­sches Bau­en und in der Ener­gie­ver­sor­gung widerspiegeln.“

Spä­te­stens ab 2025 soll der Clean­tech Inno­va­ti­on Park dar­um mit 100% erneu­er­ba­rer Ener­gie ver­sorgt wer­den. Idea­ler­wei­se soll ein Groß­teil der benö­tig­ten Ener­gie direkt vor Ort pro­du­ziert wer­den, so das Papier.

Schließ­lich ver­spre­chen die Betei­lig­ten, sich auf allen Ebe­nen dafür ein­zu­set­zen, dass zuge­sag­te Mit­tel des Frei­staa­tes auch wirk­lich in vol­ler Höhe flie­ßen und wei­te­re För­der­mit­tel für den Clean­tech Inno­va­ti­on Park als grü­nen Think Tank für die Trans­for­ma­ti­on der Regi­on mobi­li­siert werden.

Das Impuls­pa­pier ist auf der Web­site der Grü­nen Bam­berg-Land zu fin­den: www​.grue​ne​-bam​berg​-land​.de

Impuls­pa­pier Clean­tech Inno­va­ti­on Park (PDF, 101KB)