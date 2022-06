Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für den heu­ti­gen Diens­tag, 7. Juni, 18.30 Uhr, zu einer Füh­rung durch die Pfarr­kir­che St. Otto in Bam­berg ein. Die 1912–1914 errich­te­te Kir­che mit ihrem prä­gnan­ten Turm ist ein Wahr­zei­chen der Unte­ren Gärt­ne­rei. Der jun­ge Archi­tekt Otto Orlan­do Kurz (1881–1933) lehr­te an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Mün­chen und ver­ein­te in die­sem Bau meh­re­re Sti­le zu einem har­mo­ni­schen Gan­zen. Der Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer aus Hirschaid wird die Bau- und Aus­stat­tungs­ge­schich­te von St. Otto fach­kun­dig erläutern.

Die Füh­rung ist öffent­lich. Die Teil­nah­me ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung mög­lich. www​.chw​-fran​ken​.de