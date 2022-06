Sino Dee „Zu Gast bei Bri­na­ri­na“ – neue Ver­an­stal­tungs­rei­he der Stadt­ma­cher erfolg­reich gestartet

Auf Anre­gung ein­zel­ner Kul­tur­schaf­fen­den ist die Idee einer fort­lau­fen­den, regel­mä­ßi­gen Ver­an­stal­tung mit dem Titel „ZU GAST BEI …“ ent­stan­den. „Mit der regel­mä­ßi­gen Ver­an­stal­tung „ZU GAST BEI …“ möch­ten wir Kunst und Kul­tur in die Cobur­ger Innen­stadt, genau­er gesagt, direkt in die Geschäf­te und Restau­rants brin­gen“, erläu­tert City­ma­na­ge­rin Andrea Kerby.

Durch die­se klei­ne, aber fei­ne Ver­an­stal­tungs­rei­he kön­nen unge­zwun­gen und in ent­spann­ter Atmo­sphä­re Geschäf­te, Restau­rants und Cafés ent­deckt und erkun­det werden.

Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fand am 02.06 2022. bei Bri­na­ri­na in der Ket­schen­gas­se 7 statt. Sabri­na Ker­scher nutz­te das Ange­bot des City­ma­nage­ments, um ihr klei­nes, char­man­tes Café in und vor ihrem Laden­ge­schäft zu eröff­nen. Sino Dee begrüß­te die Gäste vor der Tür und sorg­te für ein läs­si­ges Ambi­en­te am Feierabend.

Sabri­na Ker­scher war zufrie­den: „Die Ver­an­stal­tung „ZU GAST BEI BRI­NA­RI­NA“ war für mich die per­fek­te Gele­gen­heit mein klei­nes Café zu eröff­nen und gleich­zei­tig zur Bele­bung der Innen­stadt bei­zu­tra­gen. Wir hat­ten einen super schö­nen Abend!“

Ab sofort gibt es bei Bri­na­ri­na ita­lie­ni­schen Kaf­fee, Wein/​Prosecco, küh­les Bier, Limo­na­den und klei­ne Snacks in moder­ner Wohl­fühl­um­ge­bung. Der lie­be­voll gestal­te­te Außen­be­reich lädt müde Shop­ping­gä­ste und dur­sti­ge Stadt­bumm­ler auf eine klei­ne Erfri­schung ein.

Jeden Don­ners­tag von 17–18 Uhr lässt „ZU GAST BEI…“ das Fei­er­abend­bier­chen zu einem exklu­si­ven After-Work-Event wer­den. Unter https://​www​.coburg​.de/​z​u​-​g​a​s​t​-​bei sind die näch­sten Ter­mi­ne und Ein­zel­händ­ler bzw. Gastro­no­men veröffentlicht.

„Zu Gast bei…“ hat einen festen Ter­min im Kalen­der ver­dient – eine zau­ber­haf­te Ver­an­stal­tungs­rei­he, die jeden Don­ners­tag ent­spannt den Fei­er­abend einläutet.