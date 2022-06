Vor 10 Jah­ren erhielt das Mark­gräf­li­che Opern­haus in Bay­reuth einen der wich­tig­sten Titel, die eine Kul­tur­stät­te welt­weit erlan­gen kann. Das…

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger: „Ein Bür­ger­ent­scheid, der das Gleich­ge­wicht des städ­ti­schen Haus­halts so mas­siv stö­ren wür­de, dass die ste­ti­ge Auf­ga­ben­er­fül­lung nicht…

Bay­reuth:: Unter­schrif­ten­li­ste für Bür­ger­ent­scheid an OB Tho­mas Ebers­ber­ger über­ge­ben

ZBFS Bay­reuth zum Seh­be­hin­der­ten­tag 2022

Baye­ri­sches Blin­den­geld Lei­stun­gen an Men­schen mit Seh- und Hör­be­hin­de­run­gen in Bay­ern Am 06. Juni 2022 ist Tag der Seh­be­hin­der­ten. Der…