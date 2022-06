Deut­scher Bau­preis 2022 im Bereich Nach­hal­tig­keit geht an die RAAB Baugesellschaft

Beim bun­des­wei­ten Wett­be­werb „Deut­scher Bau­preis“ wer­den regel­mä­ßig die inno­va­tiv­sten Unter­neh­men der Bau­wirt­schaft aus­ge­zeich­net – für das Jahr 2022 wur­de die RAAB Bau­ge­sell­schaft mbH & Co KG aus Ebens­feld als Sie­ger in der Kate­go­rie „Nach­hal­tig­keit“ durch den gekürt. Der Son­der­preis wur­de am 31. Mai 2022 auf der Mes­se digi­tal­BAU in Köln an die RAAB-Geschäfts­füh­re­rin Gise­la Raab übergeben.

„Wir sind stolz dar­auf, dass unse­re Fir­ma im Ver­gleich mit ande­ren her­vor­ra­gen­den Unter­neh­men aus der gesam­ten deut­schen Bau­bran­che bei die­sem wich­ti­gen The­ma ganz vor­ne steht“ so Geschäfts­füh­re­rin Gise­la Raab.

Der Deut­sche Bau­preis unter der Schirm­herr­schaft des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums des Innern, für Bau und Hei­mat ist der ein­zi­ge wis­sen­schaft­lich aus­ge­rich­te­te Wett­be­werb der Bau­bran­che. Im Vor­der­grund steht dabei die unter­neh­me­ri­sche Gesamt­lei­stung. Zusätz­lich zu den besten Bau­un­ter­neh­men der Bran­che wer­den in fünf Son­der­ka­te­go­rien auch Ideen, Pro­duk­te oder Pro­jek­te aus­ge­zeich­net, die das Bau­en effi­zi­en­ter, nach­hal­ti­ger und siche­rer machen. Die Aus­wer­tung erfolg­te unter der Lei­tung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Man­fred Hel­mus der Fakul­tät für Archi­tek­tur und Bau­in­ge­nieur­we­sen an der Ber­gi­schen Uni­ver­si­tät Wup­per­tal, Lei­ter des Lehr- und For­schungs­ge­bie­tes Bau­be­trieb. Er und sein Team über­nah­men die Betreu­ung des Deut­schen Bau­prei­ses von der wis­sen­schaft­li­chen Sei­te mit anony­mi­sier­ten Daten. Die Unter­neh­men erhal­ten auch ein Feed­back. Von den 170 teil­neh­men­den Unter­neh­men beim Wett­be­werb 2022, aus­ge­rich­tet durch die Bau­ver­lag BV GmbH, wur­den wie­der die lei­stungs­stärk­sten Bau­un­ter­neh­men ausgezeichnet.

RAAB habe die Anfor­de­run­gen des Wett­be­werbs in beson­de­ren Maße erfüllt, lob­te der Mode­ra­tor und Lau­da­tor Herr Mar­co Schreyl bei der Preisverleihung.

Die seit über 120 Jah­ren bestehen­de Bau­fir­ma aus Ebens­feld über­zeu­ge seit rund 30 Jah­ren als Pio­nie­rin im öko­lo­gi­schen Bau­en und in umwelt­ori­en­tier­ter Betriebs­füh­rung. Sie set­ze mit ihrem gro­ßen Umwelt­enga­ge­ment, mit ethisch sinn­vol­len Pro­jek­ten und inno­va­ti­ven Wohn­for­men auf eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung des Unter­neh­mens. Die Viel­zahl die­ser Initia­ti­ven der RAAB Bau­ge­sell­schaft gaben bei der Jury den Aus­schlag für die Aus­zeich­nung unter den vie­len star­ken Mitbewerbern.

Dazu erläu­tert Geschäfts­füh­re­rin Gise­la Raab „Die Aus­zeich­nung wird für uns Ansporn sein, uns wei­ter­hin für Nach­hal­ti­ges Bau­en und Kli­ma­schutz zu enga­gie­ren und somit unse­ren Bei­trag für kom­men­de Genera­tio­nen zu lei­sten. Wir sehen die begrenz­ten Res­sour­cen unse­rer Erde. Durch unser ver­ant­wor­tungs­vol­les Han­deln als Bau­un­ter­neh­men wol­len wir den Ein­griff in die Natur so begrenzt wie mög­lich hal­ten. Bei der Nach­hal­tig­keit müs­sen immer die drei Aspek­te Öko­lo­gie, Öko­no­mie und Sozia­les im Mit­tel­punkt der Arbeit stehen.“

Gise­la Raab wur­de 2020 die Baye­ri­sche Ver­fas­sungs­me­dail­le nicht nur für ihre Lei­stun­gen im Kli­ma­schutz, son­dern auch für ihre Pro­jek­te im sozia­len Bereich und in Bezug auf Wohn­ge­sund­heit von der Land­tags­prä­si­den­tin Ilse Aigner ver­lie­hen. Sie hat in wirt­schaft­li­cher und städ­te­bau­li­cher Hin­sicht schon zahl­rei­che Impul­se in regio­na­len Kom­mu­nen gesetzt.

Eine Aus­wahl erfolg­rei­cher RAAB-Pro­jek­te und Initia­ti­ven im Bereich Nachhaltigkeit

Unter dem Mot­to „Second life“ wur­de im Jahr 2021 eine Bau­stoff­bör­se zur Wie­der­ver­wen­dung von Bau- und Wert­stof­fen ins Leben geru­fen. Gemein­sam mit CREA­PO­LIS, Pro­fes­so­ren und Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Coburg star­te­te RAAB Bau ein Expe­ri­ment: Bei dem Abbruch zwei­er Super­märk­te kön­nen zwar vie­le Bau­stof­fe recy­celt wer­den, jedoch nicht alle. So ent­stand die Idee, die Bau­tei­le durch eine „Bau­stoff­bör­se“ für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zugäng­lich zu machen. „Re-Use statt Abbruch“ war ein vol­ler Erfolg. Seit 2021 setzt die RAAB Bau­ge­sell­schaft auch auf die Wie­der­ver­wer­tung von Rest­be­ton auf Bau­stel­len. In eigens ent­wickel­ten For­men wird der übrig geblie­be­ne Beton in For­men gefüllt und so als Beton­blöcke ver­wen­det. Die Wie­der­ver­wen­dung von Bau­tei­len lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag, umwelt­freund­li­cher und CO2-ein­spa­rend zu bauen.

Umwelt­freund­li­che Bau­stof­fe und rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien wer­den bei den Pro­jek­ten so weit wie mög­lich ein­ge­setzt. So wur­de 2021 ein Pilot­pro­jekt des Lan­des­am­tes für Umwelt für Boden­un­ter­su­chun­gen im Land­kreis Lich­ten­fels von Wolf­gang Schu­bert-Raab initi­iert, der auch Vor­sit­zen­der der Baye­ri­schen Bau­ge­wer­be­ver­bän­de ist.

Im Jahr 2018 wur­de das viel­be­ach­te­te Modell­vor­ha­ben „Wohn­ge­sund leben in Ener­gie­spei­cher­häu­sern – ein Leucht­turm­pro­jekt“ in Her­zo­gen­au­rach fer­tig­ge­stellt. Die acht Rei­hen­haus-Ein­hei­ten wur­den im Rah­men eines inno­va­ti­ven For­schungs­pro­jek­tes des Ener­gie Cam­pus der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg (EnCN) in Zusam­men­ar­beit mit der Agen­da 21 Grup­pe von Her­zo­gen­au­rach und Indu­strie­part­nern in Her­zo Base rea­li­siert. Das inter­dis­zi­pli­nä­re For­schungs­vor­ha­ben befasst sich mit der Wei­ter­ent­wick­lung von Kom­po­nen­ten der Gebäu­de­hül­le und Gebäu­de­tech­nik sowie deren System­in­te­gra­ti­on in acht Plus­ener­gie-Rei­hen­häu­sern als Mehr­fa­mi­li­en­wohn­haus mit gemein­sa­mer Tech­nik. Die Kosten eines Haus­hal­tes mit 151 m² Wohn­flä­che lie­gen für Strom, Hei­zung und Warm­was­ser bei durch­schnitt­lich bei 350 € pro Jahr. „Die­se wohn­ge­sun­den Plus-Ener­gie­häu­ser in moder­ner Zie­gel­bau­wei­se mit einem inno­va­ti­ven ener­giefle­xi­blen Tech­nik­kon­zept kön­nen“, so Gise­la Raab, „einen guten Bei­trag zur Ener­gie­wen­de lei­sten“, unter dem Mot­to „schon heu­te bau­en wie im Jahr 2030“.

NEU­ES WOH­NEN COBURG – Die Eltern­in­itia­ti­ve „Neu­es Woh­nen Coburg e.V. – Selbst­be­stimm­tes Leben für Men­schen mit Han­di­cap“ such­te nach einer Lösung für ambu­lant betreu­tes Woh­nen ihrer Kin­der und Jugend­li­chen mit kör­per­lich und gei­sti­ger Behinderung.

Die­se Jugend­li­chen sind eine Ziel­grup­pe, für die es bis­her kei­ner­lei adäquates Wohn­an­ge­bot in der Regi­on gab. Der 3. Bürgermeister der Stadt Coburg, Herr Tho­mas Nowak, hat für die Eltern­in­itia­ti­ve den Kon­takt zur RAAB Bau­ge­sell­schaft her­ge­stellt und gehofft, dass sie ein pas­sen­des Wohn­pro­jekt ent­wickeln und rea­li­sie­ren kann.

Gise­la Raab, Geschäfts­füh­re­rin der RAAB Bau­ge­sell­schaft, nahm die Her­aus­for­de­rung an, obwohl die Finan­zie­rung des Pro­jek­tes sich bei der ersten Wirt­schaft­lich­keits­be­rech­nung als nicht rea­li­sier­bar dar­stell­te. Sie schaff­te es jedoch, mit sehr viel Engan­ge­ment und gro­ßer Beharr­lich­keit alle Hür­den zu über­win­den. So wur­de für die gro­ße Inve­sti­ti­on eigens die RAAB Visi­on GmbH & Co KG durch die Fami­lie Raab gegründet.

Die Ver­mie­tung der 24 roll­stuhl­ge­rech­ten Appar­te­ments erfolgt mit Hil­fe der Ein­kom­mens­ori­en­tier­ten För­de­rung (EOF). Die För­der­mit­tel­zu­sa­ge für den sozia­len Woh­nungs­bau der Regie­rung von Ober­fran­ken sichert so den Bewoh­nern lang­fri­stig die Finan­zier­bar­keit der Miet­ko­sten und die Rea­li­sie­rung der Wohn­form des „ambu­lant betreu­ten Woh­nens“. Wich­ti­ge Vor­aus­set­zung ist die 24 Stun­den Betreu­ung durch geschul­tes Pfle­ge­per­so­nal. Die vier Wohn­ge­mein­schaf­ten sind spe­zi­ell für die Bedürf­nis­se der Bewoh­ne­rIn­nen gestal­tet. Es bil­den immer sechs Woh­nun­gen eine Gemein­schaft im Sin­ne einer ambu­lant betreu­ten Wohn­ge­mein­schaft. Für jede Grup­pe gibt es einen Gemein­schafts­raum mit Küche und für alle zusam­men noch einen miet­ko­sten­frei­en Par­ty­raum mit gro­ßer Ter­ras­se im Unter­ge­schoß mit schö­nem Blick auf die Veste Coburg.

Hin­ter­grund: Das ober­frän­ki­sche Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men, die RAAB Bau­ge­sell­schaft mbH & Co KG, ist sowohl im Hoch­bau, Tief­bau, Stra­ßen­bau, Brücken­bau, Inge­nieur­bau als auch im Schlüs­sel­fer­ti­gen Bau­en tätig und beschäf­tigt aktu­ell rund 225 Mit­ar­bei­ter, davon 175 Bau­hand­wer­ker, und 18 Aus­zu­bil­den­de an den Stand­or­ten Ebens­feld und Herzogenaurach.

