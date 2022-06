Wert­schät­zung für kul­tu­rel­les Engagement

Auch in die­sem Jahr wur­den für die Denk­mal­prei­se des Bezirks Ober­fran­ken wie­der zahl­rei­che Vor­schlä­ge vor­bild­li­cher Sanie­run­gen aus ganz Ober­fran­ken ein­ge­reicht. 24 Vor­schlä­ge, die vom Bezirks­tag ein­ge­reicht wur­den, wur­den der Jury zur Bera­tung vor­ge­legt und von Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Gün­ter Dip­pold erläu­tert. Die Prei­se sind mit je 5.000 Euro dotiert.

„Ein­mal mehr zeigt sich, wie wich­tig das Enga­ge­ment Ein­zel­ner und enga­gier­ter Ver­ei­ne ist, wenn es um die Erhal­tung unse­rer Städ­te und Dör­fer geht“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm mit Blick auf die Jury­sit­zung. „Das Enga­ge­ment zur Bewah­rung unse­rer kul­tu­rel­len Iden­ti­tät ist einer der zen­tra­len Schlüs­sel zu einer lebens­wer­ten Hei­mat und soll daher gewür­digt wer­den“, erklärt er den Sinn der Preise.

Die bis zu 13 Prei­se für die Bewah­rung und Sanie­rung histo­ri­scher Bau­sub­stanz in Ober­fran­ken wer­den jähr­lich für Sanie­run­gen ver­ge­ben. Kri­te­ri­en für die Ver­lei­hung der Prei­se sei­en die fach­li­che Qua­li­tät der Maß­nah­me, ein gro­ßer Ein­satz durch die Eigen­tü­mer sowie die histo­ri­sche oder städ­te­bau­li­che Bedeu­tung des Bau­werks, so Hen­ry Schramm.

Die Jury setzt sich zusam­men aus Mit­glie­dern des Bezirks­tags – die Bezirks­rä­te Tho­mas Söder, Hol­ger Grieß­ham­mer, Man­fred Neu­mei­ster –, Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, Dipl. Inge­nieur Bernd Kolb und Direk­tor der Bezirks­ver­wal­tung Peter Mey­er. Pro­fes­sor Gün­ter Dip­pold, Wolf­gang Hegel und die Lei­te­rin der Bau­ab­tei­lung Lydia Kart­mann tra­gen zur fach­li­chen Bera­tung bei.

„Die Denk­mal­pfle­ge­prei­se des Bezirks Ober­fran­ken zei­gen bei­spiel­haft die Viel­falt der Bau­kul­tur in Ober­fran­ken“, so Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Gün­ter Dip­pold in sei­nem enga­gier­ten und fach­kun­di­gen Vortrag.

Zusam­men mit dem Preis­geld wird eine Erin­ne­rungs­ta­fel über­ge­ben, die an der Fas­sa­de der aus­ge­zeich­ne­ten Gebäu­de ange­bracht wer­den soll. Nach einer Ent­schei­dung durch den Bezirks­tag von Ober­fran­ken in einer der kom­men­den Sit­zun­gen erfolgt die Ver­kün­dung der Gewin­ne­rin­nen und Gewinner.

