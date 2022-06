Ein beein­drucken­des Geschichts-Erleb­nis für die gan­ze Familie

Am Sams­tag, 16. und Sonn­tag, 17. Juli 2022 bege­ben sich gro­ße und klei­ne Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Veste Coburg auf eine „Zeit­rei­se“ in das 15. und 17. Jahr­hun­dert. Bei­des sind histo­risch bedeu­ten­de Epo­chen der Veste. Um 1500 hiel­ten die Säch­si­schen Kur­für­sten hier Hof. Auch Mar­tin Luther leb­te im Schutz der mäch­ti­gen Mau­ern des einst kur­säch­si­schen Schlos­ses. Im Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg war die „Frän­ki­sche Kro­ne“ eine wich­ti­ge pro­te­stan­ti­sche Basti­on, die mili­tä­risch nie erobert wer­den konnte.

Bei der „Zeit­rei­se“ sind histo­ri­sche Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker, Rit­ter und Fuß­volk zu Gast auf der Veste. In den Burg­hö­fen wer­den Gegen­stän­de her­ge­stellt, die man in Frie­dens- und Kriegs­zei­ten benö­tig­te: von Klei­dung und Leder­wa­ren bis zu Ket­ten­hem­den, Rüstun­gen, Arm­brusten und vie­lem mehr. In den Lagern erlebt man die­se Aus­rü­stung in Akti­on. Vor­füh­run­gen mit Kano­nen, mili­tä­ri­schem Feu­er­werk und dem Drill der Mus­ke­tie­re erwecken Geschich­te zum Leben.

Auch Arm­brust­schüt­zen stel­len ihre Ziel­ge­nau­ig­keit auf die Pro­be. Wäh­rend die Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg am Sams­tag ihren Schüt­zen­kö­nig bestimmt, kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher am Sonn­tag ver­su­chen, im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes „den Vogel abzuschießen“.

In der gro­ßen Hof­stu­be und in der Rüst­kam­mer kann man ori­gi­na­le Objek­te erle­ben und hand­werk­lich exak­te Nach­bil­dun­gen in die Hand neh­men. Mit­mach-Aktio­nen für Kin­der, gastro­no­mi­sche Ange­bo­te (u.a. Cobur­ger Brat­wurst und Heil­gers­dor­fer Bier) und die Klän­ge der Spiel­leu­te run­den den Besuch auf der Veste ab.

„Zeit­rei­se auf der Veste Coburg“, Sams­tag, 16. und Sonn­tag, 17. Juli 2022, 10 bis 18 Uhr, Tickets: 9,00 Euro Erwachsene/​5,00 Euro Kin­der & Jugend­li­che; Kin­der bis zu einer Grö­ße von 1,20 m haben frei­en Eintritt!

Par­ken: Besu­cher­park­platz Bran­den­steins­ebe­ne und Wie­se bei Löb­el­stein (mit gra­tis Shuttleservice)

Wei­te­re Infos: https://​veste​.kunst​samm​lun​gen​-coburg​.de/​z​e​i​t​r​e​i​s​e​-​2​0​22/