Ein Kin­der­beet für Senioren

Eigent­lich war die Akti­on der VR Bank für Kin­der­ta­ges­stät­ten gedacht: Die­se konn­ten sich für ein Hoch­beet bewer­ben, des­sen Kosten die Bank als Spen­de aus dem Gewinn­spa­ren übernimmt.

Doch ein Hoch­beet ist nicht nur etwas für die Jüng­sten. Auch die Senio­rin­nen und Senio­ren, die die Tages­pfle­ge der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim in Herolds­bach besu­chen, gärt­nern ger­ne. „Da die Bee­te eigent­lich für Kin­der bestimmt sind, sind sie nicht so hoch wie nor­ma­ler­wei­se“, so Nico­le Rösch, lei­ten­de Pfle­ge­fach­kraft der Tages­pfle­ge Herolds­bach. Die Bee­te der VR Bank sei­en des­halb ide­al auch für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Tages­pfle­ge, die auf den Roll­stuhl ange­wie­sen sind, oder sich zum Gie­ßen, Pflan­zen oder Jäten auf ihren Rol­la­tor set­zen möchten.

„Des­halb freu­en wir uns sehr, dass die Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG uns ein sol­ches Hoch­beet geschenkt hat“, bedank­te sie sich gemein­sam mit ihrem Vor­ge­setz­ten Dia­kon Micha­el Mes­sing­schla­ger von der Dia­ko­nie­sta­ti­on Forch­heim und der zustän­di­gen Abtei­lungs­lei­te­rin Chri­sti­ne Aßhoff bei Ste­fan Rickert. Der Vor­stand der Raiff­ei­sen­bank Herolds­bach eG war per­sön­lich in der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge vor­bei­ge­kom­men, um das Beet in Augen­schein zu neh­men. Und es gab schon eini­ges zu sehen: Die Tages­pfle­ge-Besu­che­rin­nen und ‑besu­cher waren bereits flei­ßig und der Salat wächst und gedeiht üppig auf dem beson­de­ren Hochbeet.