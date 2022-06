BAY­REUTH. Diens­tag­nach­mit­tag stahl ein unbe­kann­ter Täter Gold­bar­ren im Wert von rund 800.000 Euro aus einem Trans­port­fahr­zeug einer Logi­stik­fir­ma in Bay­reuth. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am 31. Mai drang eine unbe­kann­te Per­son in den Mer­ce­des Sprin­ter einer Logi­stik­fir­ma in der Wei­her­stra­ße in Bay­reuth ein und stahl die dar­in befind­li­chen Gold­bar­ren im Gesamt­wert von rund 800.000 Euro. Der Tat­zeit­raum liegt zwi­schen 16.51 Uhr und 17.11 Uhr. Auf einem Über­wa­chungs­vi­deo ist zu sehen, dass der Täter oder die Täte­rin das Gold auf einem Lasten­trol­ly, ähn­lich einer Sack­kar­re, ver­stau­te und anschlie­ßend in unbe­kann­te Rich­tung flüchtete.

Der Täter / die Täte­rin wird wie folgt beschrieben:

175 – 180 Zen­ti­me­ter groß

Geschlecht unbe­kannt

Beklei­det mit:

Jeans

Dunk­le­rem Kapuzenpullover

Schirm­müt­ze und dar­über die Kapu­ze des Pullovers

Dunk­le Turn­schu­he mit wei­ßem Sohlenrand

Dunk­le Handschuhe

Hel­ler Mund-/Na­sen­schutz (Coro­na-Mas­ke)

Führ­te eine dunk­le Tasche und einen Lasten­trol­ly mit

Die Kri­po Bay­reuth bit­tet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Diens­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 16.51 Uhr und 17.11 Uhr im Bereich der Wei­her­stra­ße eine Per­son wahr­ge­nom­men, die auf die Beschrei­bung passt?

Wer kann Hin­wei­se auf ein mög­li­ches Flucht­fahr­zeug oder Mit­tä­ter geben?

Wer kann Hin­wei­se zur Fluch­t­rich­tung geben?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth zu melden.