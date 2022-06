In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Autofahrer/​innen auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Sand­hü­gel: Der Sand­hü­gel wird im Bereich der Haus­num­mer 42 von Mitt­woch, 8. Juni, bis Mitt­woch, 31. August, wegen Kran­ar­bei­ten halb­sei­tig gesperrt. In die­sem Zusam­men­hang wird das Ein­fah­ren in den Bau­stel­len­be­reich in Rich­tung Brei­ter Rain untersagt.

Stern­tal­erring: Der Stern­tal­erring wird von Diens­tag, 7. Juni, bis Frei­tag, 10. Juni, im Bereich der Haus­num­mer 41 wegen Haus­an­schluss­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Bau­stel­le frei. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.

Pot­ten­stei­ner Stra­ße: Die Pot­ten­stei­ner Stra­ße wird ab Diens­tag, 7. Juni, bis Frei­tag, 15. Juli, zwi­schen Wil­helm-Busch-Stra­ße und Justus-Lie­big-Stra­ße wegen Kanal­bau­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Von der Voll­sper­rung sind auch die Radfahrer/​innen betrof­fen. Die Umlei­tung für Rad­fah­rer erfolgt stadt­aus­wärts über die Hegel-stra­ße, Kant­stra­ße und über den Rad- und Fuß­weg zur Pot­ten­stei­ner­stra­ße und umge­kehrt. Der Kraft­fahr­zeug­ver­kehr wird aus Rich­tung Bir­ken bzw. aus Rich­tung Moritz­hö­fen kom­mend über die Leib­niz­stra­ße und Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße umgeleitet.

Fan­tai­sie­stra­ße: Die Fan­tai­sie­stra­ße wird im Bereich der Haus­num­mer 34 wegen Stel­lung einer Fer­tig­ga­ra­ge am Diens­tag, 7. Juni, von 6 bis 14.30 Uhr voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Bau­stel­le hin möglich.

Damm­al­lee: Die Damm­al­lee wird ab Mon­tag, 7. Juni, bis Frei­tag, 24. Juni, zwi­schen Ein­mün­dung Damm­wäld­chen und Fried­rich­stra­ße wegen Bau­ar­bei­ten halb­sei­tig gesperrt. In die­sem Zusam­men­hang wird eine Ein­bahn­stra­ße in Fahrt­rich­tung Fried­rich­stra­ße ein­ge­rich­tet. Die Umlei­tung führt über die Fried­rich­stra­ße, Wil­hel­mi­nen­stra­ße, Wit­tels­ba­cher­ring und Dammwäldchen.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch im Inter­net unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.