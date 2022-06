Am 3. Juni 2022 hat Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL den Ener­gie­park Wun­sie­del besucht und den Bau­fort­schritt der Elek­tro­ly­se­an­la­ge der WUN H2 GmbH besich­tigt. Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder: „Im Ener­gie­park Wun­sie­del ent­steht mit die größ­te Elek­tro­ly­se­an­la­ge Euro­pas für grü­nen Was­ser­stoff. Zudem wer­den wir hier mit dem Future Ener­gy Lab an der Ener­gie­ver­sor­gung der Zukunft for­schen. So schafft Bay­ern den Weg zur Klimaneutralität.“