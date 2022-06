Vier erst­klas­si­ge Kon­zer­te­vents, die sti­li­stisch unter­schied­li­cher kaum sein könnten

Frei­tag, 10. bis Sonn­tag, 12. Juni auf dem Som­mer­fest­spiel­ge­län­de am Her­zog-Alfred-Brun­nen in Coburg

Nach dem gro­ßen Erfolg des letz­ten Som­mers gibt es auch in die­sem Jahr im Rah­men der Som­mer­fest­spie­le des Lan­des­thea­ters Coburg und in Koope­ra­ti­on mit Coburg Mar­ke­ting wie­der ein IT’Z JAZZ-Wochen­en­de. Vier erst­klas­si­ge Kon­zer­te­vents, die sti­li­stisch unter­schied­li­cher kaum sein könn­ten, sind vom 10. bis zum 12. Juni in der som­mer­li­chen Atmo­sphä­re des Hof­gar­tens sowie im Gro­ßen Haus zu erleben.

Head­li­ner ist in die­sem Jahr der New Yor­ker Schlag­zeu­ger Bil­ly Cob­ham, den die Zeit­schrift Rol­ling Stone auf Rang 45 der 100 besten Schlag­zeu­ger aller Zei­ten wähl­te. Bereits sein Debüt­al­bum „Spec­trum“ von 1973 galt als eine der bedeu­tend­sten Krea­tio­nen der Jazz-Fusi­on. Cob­ham arbei­te­te unter ande­rem mit Grö­ßen wie Car­los San­ta­na, Peter Gabri­el und Miles Davis und über­schrei­tet ger­ne Gen­re­gren­zen. Am Sams­tag, den 11. Juni um 19:30 Uhr ist er im Hof­gar­ten zu erleben.

„Ohne Zwei­fel der größ­te leben­de Mei­ster der Vio­li­ne im Jazz“ ist laut der FAZ der pol­ni­sche Jazz­gei­ger Adam Bał­dych. Er galt als Wun­der­kind an der Gei­ge und star­te­te bereits im Alter von sech­zehn Jah­ren sei­ne inter­na­tio­na­le Kar­rie­re. Der viel­fa­che Preis­trä­ger gewann unter ande­rem den ECHO Jazz. Nach­dem er welt­weit auf zahl­rei­chen Festi­vals gastier­te, spielt er am Frei­tag, den 10. Juni um 20:00 Uhr mit sei­nem Quar­tett bei IT’Z Jazz erst­mals zusam­men mit dem Phil­har­mo­ni­schen Orche­ster Lan­des­thea­ter Coburg im Gro­ßen Haus.

Mit Chri­sti­an Frent­zen steht am Sams­tag, den 11. Juni um 11:00 Uhr einer der gefrag­te­sten Key­boar­der der jun­gen deut­schen Jazz­sze­ne auf der Hof­gar­ten­büh­ne. Nach Jah­ren der Zusam­men­ar­beit mit Jazz­grö­ßen wie Till Brön­ner und Max Mutz­ke, spielt er heu­te eine indi­vi­du­el­le Mischung aus Post Bop, Strai­ght Ahead Jazz, Blues und Folk. Als Spe­cial Guest bringt er den Gitar­ri­sten und Sän­ger Tor­sten Goods mit nach Coburg.

Der aus Nürn­berg stam­men­de, musi­ka­li­sche Welt­bür­ger Kim Barth ist Saxo­pho­nist, Flö­tist, Arran­geur und Kom­po­nist. Er ver­eint Jazz-Impro­vi­sa­tio­nen mit latein­ame­ri­ka­ni­schen Klän­gen und klas­si­scher Prä­zi­si­on. Bei iT’Z JAZZ tritt Kim Barth am Sonn­tag, 12. Juni um 11:00 Uhr zusam­men mit dem Eli­sen Quar­tett auf, das seit 20 Jah­ren eine feste Grö­ße im frän­ki­schen Kon­zert­le­ben ist und sich neben klas­sisch-roman­ti­schen Wer­ken vor allem der zeit­ge­nös­si­schen Musik verschreibt.

Neben musi­ka­li­schen Ent­deckun­gen ver­spricht das Wochen­en­de inspi­rie­ren­de Begeg­nun­gen und lan­ge Som­mer­näch­te bei anre­gen­den Gesprä­chen. Küh­le Geträn­ke und klei­ne kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten run­den das Festi­val ab.

Tickets erhält man online unter www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de; von Diens­tag bis Frei­tag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Sams­tag von 10:00 bis 12:00 Uhr an der Thea­ter­kas­se; an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie ab eine Stun­de vor Vor­stel­lungs­be­ginn an der Tages­kas­se im Hof­gar­ten.