Feri­en­be­treu­ung für ukrai­ni­sche Kinder

Spen­den­scheck vom Inner Wheel Club an OB Star­ke übergeben

Der Inner Wheel Club Bam­berg unter­stützt die Feri­en­be­treu­ung für geflüch­te­te ukrai­ni­sche Kin­der mit 5.000 Euro. „In die­sem Jahr ist es uns ein beson­de­res Anlie­gen, ukrai­ni­sche Geflüch­te­te zu unter­stüt­zen“, betont die Prä­si­den­tin des Clubs, Sofia Kuts­o­pa­pa, bei der Scheck­über­ga­be an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Die Höhe der Sum­me ist auch Club-Mit­glied Bri­git­te Betz zu ver­dan­ken, die zu ihrem Geburts­tag auf Geschen­ke ver­zich­tet und statt­des­sen um Spen­den für die Feri­en­be­treu­ung gebe­ten hat.

Das Pro­jekt der Feri­en­be­treu­ung für ukrai­ni­sche Kin­der mit inte­grier­tem Sprach­kurs sei eine tol­le Akti­on, die Inner Wheel ger­ne unter­stüt­ze. „So wird eine schnel­le­re Inte­gra­ti­on der Kin­der, die meist mit ihren Müt­tern aus den Kriegs­ge­bie­ten in der Ukrai­ne geflüch­tet sind, in den Bam­ber­ger Schu­len mög­lich“, so Betz wei­ter. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bedank­te sich im Namen der Stadt Bam­berg und mein­te: „Ohne die vie­len Spen­den wären sol­che Pro­jek­te über­haupt nicht mög­lich. Wir bedan­ken uns recht herz­lich bei Inner Wheel, die seit Jah­ren das gesell­schaft­li­che Leben in Bam­berg unter­stüt­zen und dort hel­fen, wo Not ist.“

Der Bam­ber­ger Inner Wheel Club wur­de 2005 in Bam­berg gegrün­det und unter­stützt loka­le und über­re­gio­na­le Hilfs­pro­jek­te im kari­ta­ti­ven, sozia­len und kul­tu­rel­len Bereich. Zu den Pro­jek­ten, die der Clubs unter­stützt, zäh­len unter ande­rem die Akti­on „Weih­nachts­päck­chen für Men­schen in Not“, das Bam­ber­ger Frau­en­haus, der „aid-Ernäh­rungs­füh­rer­schein“, die Tele­fon­seel­sor­ge, die „Kultur.Klassen“, die Mit­tags­be­treu­ung Schu­len sowie aktu­el­le Pro­jek­te bei denen Kin­der und Frau­en aus höhe­ren Gewalt aus ihrem All­tag geris­sen wer­den. Dazu gehö­ren bei­spiels­wei­se die Opfer der Flut­ka­ta­stro­phe im Ahr­tal letz­ten Som­mer oder die Erd­be­ben­op­fer in Kroa­ti­en im Jahr 2020.

Info

Inner Wheel ist einer der größ­ten inter­na­tio­na­len Frau­en­ver­ei­ni­gung und fühlt sich drei Zie­len ver­pflich­tet: Freund­schaft, sozia­les Enga­ge­ment und inter­na­tio­na­le Verständigung.