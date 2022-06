Das Hof­Bad und die HofSau­na sind wäh­rend der Feri­en auch am Pfingst­mon­tag, 6. Juni, sowie am 13. Juni ganz­tags geöff­net. Vom 6. bis 17. Juni fin­det kein Schul­schwim­men statt, daher kön­nen Bade- und Sau­na­gä­ste an bei­den Mon­ta­gen die Ein­rich­tun­gen von 9 bis 21 Uhr besu­chen. Auch das Hof­Bad-Café by Nel­li lockt Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer an den geöff­ne­ten Tagen mit lecke­ren Spei­sen und erfri­schen­den Getränken.