Am Pfingst­mon­tag, 6. Juni 2022, fin­det ein Tag der offe­nen Tür in der Lon­ner­stadter Müh­le statt Anläss­lich des Deut­schen Mühlentags…

Tag der offe­nen Tür in der Lon­ner­stadter Müh­le am 6. Juni 2022

Land­kreis ERH: Kurz­fri­sti­ge Bau­ar­bei­ten in Möh­ren­dor­fer Orts­teil Klein­see­bach ab 31. Mai – Bus­li­nie 252 betrof­fen

An einem Schacht­deckel an der Bai­ers­dor­fer Stra­ße auf Höhe der Kel­ler­gas­se in Klein­see­bach sind ab Diens­tag, 31. Mai kurz­fri­stig Reparaturarbeiten…