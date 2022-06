Gemalt wird „Welt­erbe mit Charme“

21 Künst­le­rin­nen und Künst­ler wäh­len ihre Lieb­lings­ecken in Bam­berg, um „Welt­erbe mit Charme“, so das The­ma der 25. Ober­frän­ki­schen Maler­ta­ge, auf Papier oder Lein­wand zu brin­gen. Zum Auf­takt hie­ßen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb am Diens­tag, 31. Mai, einen Teil der Künst­le­rin­nen und Künst­ler im Roko­ko­saal des Alten Rat­hau­ses will­kom­men. Dabei zeig­te sich, dass die Motiv­dich­te die ech­te Her­aus­for­de­rung zu sein scheint. „Bam­berg erschlägt uns, soviel hat es zu bie­ten“, bekann­te Karin Die­tel, Vor­sit­zen­de des Ver­eins Ober­frän­ki­sche Malertage.

OB und Land­rat freu­ten sich, dass der Ver­ein Bam­berg zum Jubi­lä­ums­ort gewählt hat. Zumal die Maler­ta­ge, die im ver­gan­ge­nen Jahr in Pett­stadt statt­fan­den, „Ruhm über den Ort gebracht haben“, so der Landrat.

Die gan­ze Stadt wird zum Ate­lier, wenn die Künst­le­rin­nen und Künst­ler, die alle einen Bezug zu Ober­fran­ken haben, vom 7. bis 10. Juni ihre Lieb­lings­mo­ti­ve zeich­nen oder malen. Dabei las­sen sie sich ger­ne über die Schul­ter schau­en. Bei schlech­tem Wet­ter wird das Ate­lier in der Musik­schu­le des Land­krei­ses in der Kaims­gas­se als Aus­weich­mög­lich­keit genutzt. Die Gemäl­de und Zeich­nun­gen wer­den dann in den Räu­men des Rat­hau­ses am Max­platz und des Land­rats­am­tes zu sehen sein.

Der Reiz der Maler­ta­ge besteht dar­in, Gleich­ge­sinn­te für einen län­ge­ren Zeit­raum zu gemein­sa­mem Schaf­fen in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re zusam­men­zu­brin­gen. Die so ent­stan­de­nen Wer­ke waren Jahr für Jahr Anlass, das Expe­ri­ment zu wie­der­ho­len. Hilf­reich war dabei sicher­lich, dass „von Anfang an auf ein gewis­ses Niveau Wert gelegt wur­de“, beton­te die Bay­reu­ther Male­rin Chri­stel Goll­ner, die die Ober­frän­ki­schen Maler­ta­ge begründete.

Aus­stel­lun­gen, Ver­nis­sa­ge und Midissage

Die in Bam­berg ent­stan­de­nen Bil­der kön­nen im Rat­haus am Max­platz vom 29. Juni bis 31. Juli und im Land­rats­amt vom 29. Juni bis 31. August zu den jewei­li­gen Öff­nungs­zei­ten begut­ach­tet wer­den. Im Rat­haus wird am Mon­tag, 18. Juli, 16 Uhr, zur Midis­sa­ge ein­ge­la­den. Nora-Euge­nie Gom­rin­ger, Direk­to­rin des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cordia, führt in die Aus­stel­lung ein. Ver­nis­sa­ge im Land­rats­amt ist am Mitt­woch, 29. Juni, 15 Uhr. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ober​fra​en​ki​sche​-maler​ta​ge​.de.