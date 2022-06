Rhyth­mi­sche Schlä­ge auf den Kor­pus, vir­tuo­se Sai­ten­es­ka­pa­den und expe­ri­men­tel­le Gitar­ren­klän­ge prä­sen­tiert der ehren­amt­li­che, gemein­nüt­zi­ge Kul­tur­ver­ein „Bam­ber­ger Festi­vals e.V.“ mit der Gitar­ren­vir­tuo­sin Julia Lan­ge und der „per­cus­sive Fingerstyle“-Gitarristin Anni­ka Teu­b­ner, sowie den New­co­mern Fre­de­rick Zapf & Yorick Wal­zer zur ersten „Wood & Strings – Fin­gerstyle Gui­tar Night“ in der Kul­tur­fa­brik Bamberg.

Julia Lan­ge ver­zau­bert mit ihrem facet­ten­rei­chen Gitar­ren­spiel nicht nur ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum auf sozia­len Netz­wer­ken wie You­Tube und Co., son­dern kon­zer­tiert auch auf inter­na­tio­na­len Büh­nen. Kon­zertan­fra­gen füh­ren sie bereits nach Spa­ni­en, Frank­reich, Polen, Hong­kong, Chi­na und die Schweiz, wo die 23-Jäh­ri­ge beson­ders mit ihren krea­ti­ven Arran­ge­ments und Kom­po­si­tio­nen für klassische‑, sowie Steel­string-Gitar­re für Begei­ste­rung sorgt. Julia ver­steht es, inno­va­ti­ve Tech­ni­ken der moder­nen Fin­gerstyle Gitar­re mit fili­gra­ner, klas­si­scher Gitar­ren­tech­nik zu ver­ei­nen und so ihr Publi­kum in ein­zig­ar­ti­ge Klang­wel­ten zu ent­füh­ren. Die span­nen­de Cross­over-Künst­le­rin kann bereits auf zahl­rei­che Prei­se natio­na­ler, sowie inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be zurück­blicken und durf­te ihr Kön­nen schon mehr­fach in ver­schie­den­sten TV-For­ma­ten prä­sen­tie­ren. Neben ihrer Solo­kar­rie­re ist Julia außer­dem noch Teil der Funk Band „Fun­ky Times“.

Anni­ka Teu­b­ner ist eine „per­cus­sive Fingerstyle“-Gitarristin und ver­bin­det in ihrem eige­nen Stil per­kus­si­ve Ele­men­te mit Har­mo­nics und Tap­ping. Sie spielt seit ihrem sieb­ten Lebens­jahr Gitar­re und konn­te sich mit 16 Jah­ren den ersten Platz beim Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ sichern. Aktu­ell stu­diert Anni­ka Jazz/Rock/­Pop-Aku­stik­gi­tar­re in Dres­den und arbei­tet zudem an ihrer eige­nen Musik.

Fre­de­rick Zapf & Yorick Wal­zer sind ehe­ma­li­ge Schü­ler der Kreis­musik­schu­le Bam­berg und geben bei der Fin­gerstyle Gui­tar Night ihr Live-Debut als Duo. Sie wer­den mit E- und Western­gi­tar­ren ein vir­tuo­ses und über­ra­schend abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm präsentieren.

Tickets und mehr

04.06.2022 – Ein­lass: 18:30 UHR // Beginn: 19:30 UHR

Kul­tur­fa­brik KUFA Bam­berg, Ohm­stra­ße. 3

VVK: 12 Euro, online unter: www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de und an allen bekann­ten VVK-Stel­len. Tickets sind auch an der Abend­kas­se für 15 Euro erhältlich.